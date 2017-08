Der türkischstämmige Kölner Schriftsteller Dogan Akhanli ist am Samstag auf Betreiben der Türkei in Spanien festgenommen worden. Sein deutscher Anwalt Ilias Uyar sagte dem „Kölner Stadt-Anzeiger“, dass die spanische Polizei Akhanli gegen 8.30 Uhr in seinem Urlaubsdomizil in Granada festgenommen habe. Gegen seinen Mandanten habe ein Dringlichkeitsvermerk der internationalen Polizeibehörde Interpol vorgelegen.

Die deutsche Botschaft sei informiert, habe aber ebenso wenig Zugang zu dem Kölner Autor wie er selbst, erklärte Uyar. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts bestätigte dem Tagesspiegel den Fall. Man prüfe den Vorgang und versuche, konsularisch Kontakt aufzunehmen. Akhanli ist deutscher Staatsbürger.

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck bezeichnete den Haftbefehl als „eindeutig rechtsmissbräuchlich“ und kritisierte den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. „Die Festnahme zeigt den Versuch Erdogans, seine Macht über die Grenzen seines Landes hinaus auszudehnen, seine Kritiker einzuschüchtern und weltweit gegen sie vorzugehen“, sagte Beck. Das Auswärtige Amt müsse alles unternehmen, um eine Auslieferung an die Türkei zu verhindern und die sofortige Freilassung des Schriftstellers zu erwirken.

Akhanli ist auch Mitglied der Schriftstellervereinigung PEN. Das Verfahren gegen ihn sei "eindeutig politisch motiviert", teilte deren deutscher Zweig auf seiner Website mit. "Wir fordern die spanischen Behörden auf, sich nicht zum Handlanger Erdogans zu machen und unseren Kollegen Dogan Akhanli keinesfalls an die Türkei auszuliefern", sagte Vizepräsident Sascha Feuchert. "Er muss sofort freigelassen werden."

Akhanli wurde 1957 in der Türkei geboren. Nach dem Militärputsch 1980 ging er in den Untergrund. Er war zwei Jahre in einem Militärgefängnis inhaftiert, ehe er 1991 mit seiner Familie nach Deutschland fliehen konnte. Seit Mitte der 90er Jahre lebt Akhanli als Schriftsteller in Köln. Sein literarisches Werk handelt vielfach von Heimatsuche, Verbrechen gegen die Menschenwürde und den Völkermorden des 20. Jahrhunderts. 2001 erhielt der Autor die deutsche Staatsbürgerschaft. (mit epd)