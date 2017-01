Mit einer zackigen Unterschrift hat US-Präsident Donald Trump am Mittwoch nach Jahrzehnten freundschaftlicher Beziehungen Mexiko brüskiert. Das Dekret zum Mauerbau an der mexikanischen Grenze löste im Nachbarland einen Sturm der Entrüstung aus. In den Medien des Landes wurde der geplante Bau als größte Aggression seit dem Krieg von 1846-48 bezeichnet, bei dem Mexiko zwei Millionen Quadratkilometer, darunter Kalifornien und Texas verlor.

Präsident Enrique Pena hüllte sich stundenlang in Schweigen und erklärte am Abend, er werde die Interessen Mexikos verteidigen. Er lehne den Bau der Mauer ab. Seine für Anfang kommender Woche geplante Reise in die USA stornierte er jedoch nicht – entgegen der Forderungen zahlreicher Politiker aus allen Parteien. Pena, dessen Zustimmungsraten bei nur zwölf Prozent liegen, steht vor der Herausforderung, die Empörung seiner Landsleute und die Abhängigkeit der mexikanischen Wirtschaft vom US-Markt auszubalancieren.

„Die Mauer ist ein direkter Angriff und verwandelt die Freiheitsstatue in bloße Legende. Wir werden internationale Gerichte anrufen“, drohte der linke Präsidentschaftskandidat Andres Manuel Lopez Obrador. „Trumps Mauer ist ein Monument des Hasses und der Intoleranz“, twitterte die rechte Präsidentschaftskandidatin Margarita Zavala. „Mit der Mauer zeigt Trump, dass er Latinos für eine niedrigere Spezies hält, mit der man keine Partnerschaft eingeht, sondern die man vor vollendete Tatsachen stellt“, sagte Carlos Heredia, Spezialist für internationale Beziehungen am Zentrum für Wirtschaftsstudien (CIDE). „Die Mauer ist ein Dampfkopftoch, der letztlich die US-amerikanische Gesellschaft selbst zur Explosion bringen wird“, warnte der Migrantenpfarrer Alejandro Solalinde. Die US-Bundesstaaten an der Grenze, die wirtschaftlich besonders eng mit Mexiko verflochten sind, zeigten sich bereits besorgt und erwägen Gegenmaßnahmen. Selbst republikanische Politiker erklärten gegenüber dem „Wall Street Journal“, eine Mauer sei wenig zielführend, um die Migration zu stoppen.

Auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat Nafta praktisch begraben

Zusätzlich erniedrigend für Mexiko war, dass die Ankündigung beim Besuch der mexikanischen Unterhändlermission in Washington zur Neuverhandlung des Nordamerikanischen Freihandelsvertrags (Nafta) kam. Das Treffen ging ohne offizielle Erklärung zu Ende. Inoffiziell verlautete, mexikanische Unterhändler hätten gedroht, die Verhandlungen platzen zu lassen und die USA vor der Welthandelsorganisation (WTO) zu verklagen. Mexiko hatte ursprünglich Neuverhandlungen abgelehnt, musste jedoch klein beigeben – zumal auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau Nafta praktisch begrub und bereit war, sich bilateral mit Trump zu arrangieren.

Mit seiner Geste demonstrierte Trump nach Absicht von Beobachtern, dass er ohne diplomatische Rücksicht bereit ist, sich über sämtliche Interessen Mexikos hinwegzusetzen. Nach der Aufkündigung von Nafta wurden bereits erste Investitionen gestoppt; der mexikanische Peso stürzte ab. Die Unsicherheit über die Zukunft von Nafta wird für Mexiko, das derzeit einen satten Handelsbilanzüberschuss von 120 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet und sich zur verlängerten Werkbank der US-Industrie entwickelt hat, mehr Konsequenzen haben als die Mauer. Doch die Mauer ist Symbol der Entfremdung. „Sie steht für die Rückkehr einer Politik der Erniedrigung und Drohung”, so der Intellektuelle Hector Aguilar. „Aber sie ist gleichzeitig ein zum Scheitern verurteilter Versuch, den Lauf der Geschichte und die Integration aufzuhalten.“ In den USA leben mehr als 34 Millionen Mexikaner.

Besonders empört sind die Mexikaner über Trumps Ansinnen, ihnen die geschätzten acht Milliarden US-Dollar für den Mauerbau aufzubürden. Wie ist noch unklar, unter anderem wird eine Steuer auf Heimatüberweisungen mexikanischer Migranten erwogen. Das würde vor allem die Ärmsten treffen, die von ihrem Lohn alle paar Wochen 100 bis 200 Dollar abknapsen, um die Familie in der Heimat zu unterstützen. Die sogenannten „Rimessen“ sind Mexikos wichtigster Devisenbringer und beliefen sich im Vorjahr auf knapp 25 Milliarden US-Dollar. Mexiko müsse Gegenmaßnahmen ergreifen, sämtliche Kooperationsabkommen insbesondere zur Grenzsicherheit und Drogenbekämpfung aufkündigen und US-amerikanische Liegenschaften enteignen, forderten linke Politiker wie der Senator Armando Rios Piter.

Mexikos Regierung zeigte sich zwar verstimmt, aber wenig bereit, direkt auf Konfrontation zu gehen. Die Grenzmauer ist längst Realität und umfasst bereits 1100 der 3200 Kilometer langen Grenze. Auch ist sie kaum gegen Mexikaner gemünzt – denn deren Migrationsbilanz ist Zahlen des Pew Research Centre zufolge seit 2010 negativ: Das heißt, es kehren mehr Mexikaner zurück als in die USA gehen. Beobachter vermuten hinter Trumps Mauer daher eine Strategie, um mittelamerikanische und arabische Migranten, die Mexiko als Plattform benutzen, zu entmutigen.