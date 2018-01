Vor diesem Hintergrund sieht Lindners Verhandlungsabbruch weniger nach Standhaftigkeit und mehr nach einer verunsicherten Partei aus, deren Chef den Mund zu voll genommen hat. Wer sich zur Wahl stellt, der müsse auch bereit zur Übernahme von Verantwortung sein, schimpfte dieser Tage der FDP-Altvordere Gerhart Rudolf Baum. Seine Partei müsse „lernen mit dem Vorwurf umzugehen, dass jetzt Dinge passieren, die sie hätte verhindern können“.

An dem Gescholtenen prallt solche Kritik ab, zumindest äußerlich. „Vordemokratische Form deutscher Romantik“ nennt er das Streben nach Kompromissen und lobt sich selbst als einen, der sich mit dem Jamaika-Exit endgültig von „taktischer Abhängigkeit, organisierten Interessen und der Angst vor Kritik“ befreit habe.

Welche Folgen der Ausstieg der FDP aus Jamaika für die Partei und damit ihren Chef haben wird, ist noch völlig offen. Platzen in den nächsten Wochen die Gespräche von Union und SPD und gibt es Neuwahlen, könnte die FDP für ihre Geradlinigkeit belohnt, aber genauso gut als Partei abgestraft werden, die erst die Backen aufbläst und sich dann ins Gebüsch macht. In dem einen Fall säße Christian Lindner womöglich bald wieder in der Berliner Parlamentarischen Gesellschaft und sondiert. Im anderen richteten die Liberalen wohl einige äußerst kritische Fragen an ihren Vorsitzenden.

Horst Seehofer und Marcus Söder werden die Lage zu Nutzen wissen

„Wir fürchten Neuwahlen nicht“, ruft der selbstbewusst in den Zuschauerraum. Das gleiche gilt für die in diesem Jahr anstehenden Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Auch hier wollen die Liberalen „nur dann in eine Koalition gehen, wenn ein Politikwechsel möglich ist“, sagt Lindner und tut, als sei ausgemacht, dass die FDP zum gesuchten Koalitionspartner wird. Aber wer soll das glauben? Horst Seehofer und Marcus Söder werden es sich nicht nehmen lassen, ihre Wähler davor zu warnen, die Stimme an eine FDP zu verschleudern, die nur mitregiert, wenn all ihre Wünsche erfüllt werden. Und auch die hessischen Grünen werden gewiss die eine oder andere Erfahrung mit Lindners FDP aus den Jamaika-Sondierungen zum Besten geben, um ihre Regierungsbeteiligung nicht zu verlieren.

Bis zu den Wahlen im Herbst hat Lindner also Zeit, zu beweisen, dass der Sieg 2017 keine Eintagsfliege war und die Entscheidung, Jamaika platzen zu lassen, strategisch richtig. „Wir stehen an Eurer Seite“ verspricht er den Parteifreunden in Bayern und Hessen am Samstag und zieht damit die Verantwortung für die Wahlausgänge an sich. Geht es schief in München oder Wiesbaden, wird er zur Rechenschaft gezogen.

Nach dem Platzen der Gespräche hat die Partei Rekordspenden eingenommen

Vorerst jedoch macht sich Christian Lindner nicht allzu viele Sorgen um seinen Rückhalt. Zumindest lässt er nichts davon erkennen. Rund 12400 neue Mitglieder hat die FDP 2017 gewonnen, mehr als tausend davon seit dem Ende von Jamaika. Und Rekordspenden in Höhe von sechs Millionen Euro eingenommen. Alles Kleinspender, die voller Anerkennung für Lindners Ausstieg aus den Sondierungen ihre Geldbörsen gezückt hätten, heißt es. Schließlich lassen auch die Umfragewerte nicht erkennen, dass jetzt die der FDP den Rücken kehren, die sie im September gewählt haben.

Und doch will die Verunsicherung der Partei auch sechs Wochen nach der Entscheidung, aus den Sondierungen auszusteigen, nicht weichen. In unzähligen Interviews müssen sich die FDP-Oberen seither der Frage nach dem „Warum“ stellen. Die Abgeordneten berichten von nicht enden wollenden Auseinandersetzungen über Lindners Kurs in ihren Wahlkreisen.

Und dann diese Vorwürfe. Der Vorsitzende führe ein straffes Regiment, lasse in der Partei nur eine Meinung gelten: seine. So schrieb es der „Spiegel“ dieser Tage. In der Parteiführung sitzen seit 2014 nur noch Freunde von Lindner, die ihm ihre Karriere verdanken. In der neuen Fraktion sieht es nicht anders aus. 80 zumeist unerfahrene Leute, Lindners Truppe.

Selten wagt jemand, die üblicherweise betont freundliche Überheblichkeit des Partei- und Fraktionsvorsitzenden im Umgang mit Kritikern offen zu geißeln. Respekt, aber auch Sorge, bei der nächsten Postenvergabe nicht bedacht zu werden, sind die Gründe. Wiewohl in der Parteizentrale schon im Sommer die Frage aufgeworfen wurde, wie man dem Chef beibringt, dass er zwar im Wahlkampf als „One-Man- Show“ das beste Mittel sei, danach jedoch Macht und Kontrolle abgeben müsse, damit die neue FDP nicht in die gleiche Falle wie die alte tappe – in der ausschließlich der Chef Guido Westerwelle den Ton angab und die Richtung.

Gegner warnen, er wolle die CSU "rechts überholen"

Genauso schwerwiegend der Verdacht, Lindner nutze den Erfolg der FDP, um die Partei nach rechts zu führen und ganz bewusst Wähler der AfD anzusprechen. Erst in dieser Woche warnte die einstige Vorzeige-Liberale Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ihre Partei davor. Deutlich, pointiert in einem Zeitungsbeitrag. In steter Regelmäßigkeit fällt Lindner mit provokanten Thesen auf. Mal stellt er fest, dass „alle“ Kriegsflüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren müssten, auch Kinder. Dann wieder will er minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, die in Deutschland mit dem Gesetz in Konflikt geraten, ausweisen lassen. Nichts von alledem steht außerhalb des Grundgesetzes. Und doch bleibt der Verdacht einer Strategie. Leutheusser-Schnarrenberger fordert, die Liberalen müssten „klare Kante“ gegen die Rechtspopulisten zeigen, könnten „nicht rechtes Bollwerk“ sein. Schon aus den Reihen der Jamaika-Sondierer war Lindner unterstellt worden, er wolle die CSU „rechts überholen“.

Lindner selbst ficht das alles nicht an. „Wer den Status Quo verändern will, darf sich nicht vom Alltagsapplaus abhängig machen“, stilisiert er sich zum Vorkämpfer einer besseren Welt, dem die Neider lästig am Hosenbein hängen. Und mehr noch: Auch, wenn der Druck noch größer werden sollte, ruft er seinen Kritikern zu, „wir werden nicht weichen“.

Süffisant lächelt er, wenn man ihn nach seinen Machtansprüchen fragt.