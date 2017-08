Tschechien will nach Medienberichten einen Vietnamesen nach Deutschland ausliefern, der an der Entführung des Ex-Funktionärs Trin Xuan Thanh beteiligt gewesen sein soll. Die Nachrichtenagentur CTK berichtete am Mittwoch, ein 46-jähriger Vietnamese sei am Tag nach der Entführung in Tschechien festgenommen worden und solle infolge eines europäischen Haftbefehls nach Berlin ausgeliefert werden.

Der europäische Haftbefehl wurde laut dem CTK-Bericht am 11. August ausgestellt. Eine Sprecherin des Prager Kommunalgerichts bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, dass ein Mann aufgrund eines europäischen Haftbefehls ausgeliefert werden soll, ohne jedoch Details zu nennen. Er habe die Auslieferung "akzeptiert" und die Entscheidung sei daher rechtsgültig.

Nach bisherigen Erkenntnissen der deutschen Bundesanwaltschaft war der Vietnamese Trin am 23. Juli in Berlin auf offener Straße verschleppt und nach Vietnam gebracht worden. Dort wird ihm demnach vorgeworfen, einen Geldbetrag in dreistelliger Millionenhöhe unterschlagen und sich anschließend ins Ausland abgesetzt zu haben.

Das Auswärtige Amt spricht von "Menschenraub" und "Entführung", der Fall löste eine Krise im diplomatischen Verhältnis beider Länder aus. Die vietnamesische Regierung argumentiert hingegen, Trinh sei freiwillig zurückgekehrt.

(AFP)