Mehr als 600 Delegierte haben sich am Sonntag in der alten Bundeshauptstadt Bonn versammelt, um über die Regierungsbildung zu entscheiden. Die SPD steht vor der Frage: Soll sie mit CDU und CSU über die dritte Koalition seit 2005 verhandeln? Viele fürchten, dass dabei das eigene Profil und die Erneuerung der Partei auf der Strecke bleiben könnten. Wir begleiten den Parteitag hier im Liveblog. An dieser Stelle übertragen wir den Livestream aus dem SPD-Kanal bei Youtube.