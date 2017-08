In der Nähe von Paris ist ein Auto nach Polizeiangaben in eine Pizzeria gerast. Bei dem Vorfall östlich der französischen Hauptstadt sei ein Mädchen getötet worden, teilte die Staatsanwaltschaft von Meaux am Montagabend mit. Der Fahrer des Wagens sei festgenommen worden. Bisher gehen die Ermittler nicht von einem terroristischen Anschlag aus, es handele sich aber offenbar um eine "vorsätzliche Tat". (AFP)

Weiteres in Kürze.