In Paris hat sich Polizeikreisen zufolge am Donnerstagabend eine tödliche Schießerei ereignet. Dabei sei ein Polizist ums Leben gekommen und ein weiterer verletzt worden. Ein Angreifer sei niedergeschossen worden. Das teilte das französische Innenministerium mit. Der Zwischenfall ereignete sich demnach auf dem Boulevard Champs-Élysées. Teile der Straße wurden abgesperrt. Die Attacke habe sich gegen 21 Uhr abgespielt. Die Polizei geht nach eigenen Angaben der Nachrichtenagentur Reuters von einem terroristischen Anschlag aus. Die französischen Behörden sind in höchster Alarmbereitschaft, weil am Sonntag die erste Runde der Präsidentenwahl stattfindet. Sie soll von Zehntausenden Polizisten und Soldaten gesichert werden.

(dpa/Reuters/AFP)