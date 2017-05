Der aus den „James Bond“-Filmen bekannte britische Schauspieler Roger Moore ist tot. Er sei am Dienstag in der Schweiz nach einem kurzen Kampf gegen eine Krebserkrankung im Alter von 89 Jahren gestorben, bestätigte sein Management der Nachrichtenagentur DPA. Zuvor verbreitete die Familie des Schauspielers eine Mitteilung über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Mit schwerem Herzen müssen wir mitteilen, dass unser Vater, Sir Roger Moore, nach einem kurzen, aber tapferen Kampf gegen den Krebs heute in der Schweiz verstorben ist", erklärten seine Kinder Deborah, Geoffrey und Christian in der Bekanntmachung. Die Familie hob darin auch sein Lebenswerk als Schauspieler und seine Arbeit für das UN-Kinderhilfswerk UNICEF hervor. Die Beerdigung solle in Monaco stattfinden, hieß es weiter.

Der am 14. Oktober 1927 geborene Moore spielte in den 50er Jahren in mehreren Fernsehserien mit. 1973 verkörperte er erstmals James Bond in "Leben und sterben lassen". 1985 stand er in der Folge "Im Angesicht des Todes" zum siebten und letzten Mal als Agent 007 vor der Kamera. 2003 wurde er in seiner britischen Heimat in den Adelsstand erhoben, im selben Jahr erhielt er das Bundesverdienstkreuz. (mit dpa, AFP)