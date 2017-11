Nach wochenlangem internem Machtkampf hat CSU-Chef und Ministerpräsident Horst Seehofer eine „befriedende“ Lösung für die künftige personelle Aufstellung seiner Partei angekündigt. Er werde nun bis Anfang Dezember Gespräche über eine „Zukunftslösung“ für die CSU führen, sagte der 68-Jährige am Donnerstagabend nach Teilnehmerangaben in einer CSU-Vorstandssitzung in München. Begleitet werde er dabei von den beiden Ehrenvorsitzenden Edmund Stoiber und Theo Waigel sowie Parteivize Barbara Stamm.

Seine persönliche Zukunft ließ er in seinem Eingangsstatement allerdings zunächst offen. Unklar blieb zunächst also auch, ob Seehofer weiter Parteichef bleiben will. Dabei hatte er noch am Mittag angekündigt, am Abend werde „alles klar“ sein.

Seehofer sagte in der Vorstandssitzung am Abend, ähnlich wie schon in einer Sitzung der Landtagsfraktion am Mittag, er wolle die Partei „einen, befrieden und zusammenführen“. In der CSU wird deshalb allgemein erwartet, dass es auf eine Ämtertrennung hinauslaufen könnte - auch wenn es dazu zunächst keine Entscheidung gab. Aussichtsreichster Kandidat für den Posten des Ministerpräsidenten ist Seehofers Dauerrivale, der bayerische Finanzminister Markus Söder. In der Fraktion hat Söder seit längerem eine klare Mehrheit hinter sich.

Nach den mit Spannung erwarteten Sitzungen der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag und dem Landesvorstand weiß man wieder nur, dass man nichts weiß. Zumindest nichts Genaues. Die politische Zukunft von Ministerpräsident und Parteichef Horst Seehofer bleibt vorerst in der Schwebe – auch wenn der Bayerische Rundfunk schon mal eine Eilmeldung herausblies, die er nach energischem Dementi der CSU schnell wieder zurückholen musste. Inhalt: Seehofer bleibe Parteichef, sein Finanzminister und Widersacher Markus Söder werde Ministerpräsident. Über Personen sei gar nicht gesprochen worden, beteuerte Fraktionschef Thomas Kreuzer – und über eine Trennung der Spitzenämter schon gar nicht.

Keinen schlechten Stand in der Fraktion

In der Fraktion, die sich mehrheitlich Söder als Ministerpräsidenten wünscht, hatte Seehofer gar keinen so schlechten Stand. Er sprach von „Harmonie, Kameradschaft und Partnerschaft“. Und er beschwor den Willen, die Herausforderungen „gemeinsam zu schultern“. Auch Söder ergriff das Wort. Er sei zu jeder Zusammenarbeit und jedem Kompromiss bereit, beteuerte er, zu jedem Kompromiss. Abgenommen hat ihm das nicht jeder. Das Friedensangebot dürfte, so spöttelte einer der Abgeordneter, wohl nur für den Fall gelten, dass Söder am Ende auch Regierungschef werde.

Der Fraktionschef jedenfalls schwärmte hernach von großem „Gemeinschaftsgeist in einer schwierigen Situation“. Söders Rivalin Ilse Aigner, die sich als Gegenkandidatin ins Spiel gebracht hatte, lobte die „sehr gute Sitzung“. Und selbst die angriffslustigsten Seehofer-Gegner hatten sich unter Kontrolle – wenn auch „mit geballter Faust in der Tasche“, wie sie sagten. Begründet wurde das Stillhalten mit Seehofers friedlichem Verhalten.

Tatsächlich hat der Vorsitzende seine Kritiker nicht in Grund und Boden gestaucht, wie von vielen nach den Querschüssen der vergangenen Wochen erwartet. Und das Söder-Lager vermied die offene Rebellion. Dabei war nach der krachend verlorenen Bundestagswahl in der Partei ein Machtkampf ausgebrochen, wie ihn selbst altgediente CSU-Politiker bisher kaum erlebt hatten. Während Seehofer von den mühseligen und schließlich gescheiterten Jamaika-Sondierungen absorbiert war, machten die Söder-Anhänger in Bayern Front gegen ihn. Wie eine Welle kamen Forderungen nach Rücktritt und „personeller Erneuerung" – erst aus Ortsvereinen, dann auch in Kreis- und Bezirksverbänden. Landtags- und Bundestagsabgeordnete positionierten sich offen gegen Seehofer und für Söder, selbst Kabinettsmitglieder wie die Staatssekretäre Albert Füracker und Georg Eisenreich fielen ihrem Chef in den Rücken.

Der Protegierte selber ließ das alles laufen, ohne sich am Seehofer-Bashing zu beteiligen. Stattdessen beschwor er den Zusammenhalt in der Partei. Den Höhepunkt der Kampagne stellte dann der Auftritt des Kronprinzen bei Bayerns Junger Union Anfang des Monats in Erlangen dar. Ein Trupp von Söder-Anhängern posierte mit Plakaten, auf denen der 50-Jährige bereits als künftiger Regierungschef und Parteierneuerer gefeiert wurde. Und der Franke hatte nichts besseres zu tun, als sich milde lächelnd mit seinen Claqueuren ablichten zu lassen.

Die Gegenoffensive

Die Gegenoffensive ließ nicht auf sich warten. Plötzlich wurde kolportiert, dass sich auch Wirtschaftsministerin Aigner vorstellen könne, für die Landtagswahl 2018 zu kandidieren. Gleichzeitig wurde als Verfahren zur Kandidatenfindung eine Urwahl unter Parteimitgliedern empfohlen. Das Raffinierte daran: Söders Unterstützung in der Fraktion würde diesem dann wenig nutzen. Da Aigner bisher durch Zurückhaltung und große Loyalität zu ihrem Parteichef glänzte, mutmaßen nicht wenige, dass dieses Manöver mit Seehofer abgestimmt war.

Das Söder-Lager drosch sofort auf Aigner ein – und zwar in einer Massivität, die wiederum dem Möchtegern-Nachfolger geschadet hat. Kultusminister Ludwig Spaenle, Söders wichtigster Verbündeter im Kabinett und Taufpate eines seiner Söhne, nannte den Vorstoß der Oberbayerin ein „Lehrbeispiel für politisches Leichtmatrosentum“. Und der Landtagsabgeordnete Florian Herrmann sprach von „parteischädigendem“ Verhalten und „irgendwelchen Möchtegerns“, die gern Ministerpräsident werden wollten, obwohl sie dazu gar nicht in der Lage seien. Landtagspräsidentin Barbara Stamm, oft als gute Mutter der CSU angesehen, zeigte sich „erschrocken“ ob der Ausfälle, und angeblich hat sich Herrmann für diese Wortwahl danach auch bei Aigner entschuldigt.

Bis in den Abend hinein werde er Einzelgespräche mit den Beteiligten führen, kündigte Seehofer nach der Fraktionssitzung an – und sich in der Nacht dann zu seinen Zukunftsplänen erklären. Erwartet wurden auch Vorschläge zu dem Verfahren, mit dem der oder die Nachfolger bestimmt werden sollen. Personalvorschläge sollen vom Parteivorstand Anfang Dezember kommen, rechtzeitig zum Parteitag Mitte des Monats.

Der frühere Parteivorsitzende Erwin Huber plädierte für eine Ämtertrennung, der vormalige Regierungschef Günther Beckstein mahnte, Söder in irgendeiner Weise einzubinden. Doch dass Seehofer und sein ewiger Rivale am Ende tatsächlich als Doppelspitze zusammenarbeiten, können sich viele in der CSU, nach allem was war, nur schwer vorstellen. (mit dpa)