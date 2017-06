Schon strange, diese Briten. Vor einem Jahr haben sie sich, wenn auch mit einer knappen Mehrheit, für den Brexit entschieden, den Ausstieg aus der Europäischen Union. Am Donnerstag nun haben sie bei der vorgezogenen Unterhauswahl der Regierungschefin, die ihnen diesen Brexit liefern wollte, die Mehrheit verweigert.

Theresa May hat sich spektakulär verschätzt. Statt einer satten Mehrheit für die Tories, welche May nutzen wollte, um sich innerparteilich und auch gegenüber der EU eine unanfechtbare Position zu verschaffen und fünf Jahre Ruhe an der Wahlfront zu haben, stehen die Konservativen und ihre Chefin nun als begossene Pudel da. Statt „strong and stable leadership“, starker und stabiler Führung, haben die Briten sich für ein Parlament ohne belastbare Mehrheit entschieden. Zwar könnte sich May mit ihrer Fraktion unter Mithilfe der nordirischen Unionisten (einer unguten Rechtsaußentruppe) irgendwie durchschleppen. Aber stabil und sicher regieren kann sie nicht.

Wie David Cameron vor einem Jahr mit dem überflüssigen Referendum hat sich May nun mit einer überflüssigen vorgezogenen Wahl in die Geschichtsbücher als Regierungschef eingetragen, der gescheitert ist. An der eigenen Partei, an der eigenen Unfähigkeit, eine Mehrheit für sein Projekt zu begeistern.

Schlechter Wahlkampf

Dass die Premierministerin den Wahlkampf mit schlechten Auftritten („Maybot“ nennt man sie seither bei den Gegnern) und der peinlichen Distanzierung von Programmpunkten („Demenzsteuer“) vergeigt hat, ist allerdings nur ein Teil der Erklärung für das Ergebnis der Tories. Wichtiger ist die Fehleinschätzung, man könne Wähler aus der Arbeiterschaft und unter kleinen Angestellten dauerhaft von der Labour Party entfremden, wenn man den Brexit verbindet mit einer Politik der sozialen Marktwirtschaft, mit einer stärkeren Hinwendung zu den Nöten von Geringverdienern. Das haben diese den Konservativen nicht abgenommen. Im Norden und den Midlands sind sie bei Labor geblieben oder zur Partei der Arbeit zurückgekehrt nach einem Ausflug zu den Rechtspopulisten von Ukip.

Labour-Chef Jeremy Corbyn hat einen besseren Wahlkampf hingelegt. Aber auch er hat nur hinzugewonnen, er hat nicht gesiegt. Und seine Partei vertritt nun zwei Wählerschaften, die nicht unbedingt miteinander harmonieren. Da sind die jungen, bunten Truppen in London und den Universitätsstädten einerseits, die in Corbyn so etwas wie den britischen Bernie Sanders sahen. Es sind die „internationals“, die proeuropäischen Bessergebildeten. Ihnen kam Labour nicht zuletzt mit dem Versprechen entgegen, die Studiengebühren abzuschaffen. Und da sind die traditionellen Labour-Wähler im Norden und den Midlands, in Wales und in Schottland, die den Brexit wollten, die national denken und die mit Corbyn eine Labour-Politik verbinden, die zurückkehrt in die Zeit vor Tony Blairs schickem Konstrukt namens New Labour. Es sind einfache Leute, die Old Labour wollen. Ihre Stimmen für den Brexit waren nichts anders als ein Signal an das Establishment in London: Kümmert euch auch mal wieder um uns. Corbyn hat das angesprochen.

Und welchen Brexit bekommen wir jetzt?

Mit dem Ergebnis vom Donnerstag ist Großbritannien in eine Regierungskrise geschlittert. Geschwächte Konservative, nur eingeschränkt gestärkte Sozialdemokraten, dazwischen ein Konglomerat von mehr oder minder handlungsfähigen Kleinparteien (deren stärkste, die Schottische Nationalpartei eine herbe Wahlniederlage verdauen muss).

Was die neuen Verhältnisse im Unterhaus für die Brexit-Verhandlungen mit der EU bedeuten, lässt sich noch nicht absehen. Von einer „softeren“ Variante der künftigen Beziehungen (doch Mitglied im Binnenmarkt, etwa nach dem Norwegen-Modell) bis hin zu einem tatsächlich harten Brexit (ohne Handelsvertrag) scheint vieles möglich. May wollte, vielleicht nicht ganz unvernünftig angesichts der Meinungsverschiedenheiten in der britischen Gesellschaft, eine Lösung dazwischen erreichen, die auch der EU hätte passen können. Aber ob sie dazu Gelegenheit bekommt, ob sie ihren Weg gehen kann, ist an diesem Freitagmorgen so ungewiss wie das britische Wetter.

