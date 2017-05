Die SPD-Spitze in Mecklenburg-Vorpommern steht hinter Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig als Nachfolgerin des erkrankten Regierungschefs und Landesparteivorsitzenden Erwin Sellering. Der Personalvorschlag Sellerings sei beim Geschäftsführenden Landesvorstand, beim SPD-Fraktionsvorstand und den SPD-Ministern auf einhellige Zustimmung gestoßen, teilte die SPD-Landesgeschäftsstelle am Dienstag in Schwerin mit.

Am Nachmittag tagt die SPD-Landtagsfraktion in Schwerin. Schwesig ist als Gast dabei. Ein SPD-Sonderparteitag zur Nachfolge soll am 1. Juli stattfinden. Sellering wird nach Worten des Regierungssprechers sein Amt bis zur Wahl des Nachfolgers weiterführen. Sollte er dazu behandlungsbedingt nicht in der Lage sein, werde sein Stellvertreter, Innenminister Lorenz Caffier (CDU), die Geschäfte übernehmen.

Zwei Tage vor der routinemäßigen Ministerpräsidentenkonferenz, die er derzeit leitet, hatte Sellering seinen sofortigen Rücktritt angekündigt. Eine überraschende Krebsdiagnose mache das nötig, sagte er am Dienstag in Schwerin. Eine schnelle und intensive Behandlung des Lymphdrüsenkrebses zwingt Sellering zum Rückzug. Als Nachfolgerin schlug er Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig vor. Sie soll auch die Führung des SPD-Landesverbandes übernehmen. Sie ist schon stellvertretende Landesvorsitzende, ihre politische Karriere begann im Schweriner Landtag und in der Landesregierung, in der sie – unter Sellering – von 2008 bis 2013 Sozialministerin gewesen ist.

„Bei mir ist vor einigen Tagen völlig überraschend eine Lymphdrüsen-Krebserkrankung festgestellt worden, die umgehend eine massive Therapie erfordert", sagte Sellering zur Begründung seines Rücktritts. Der 67-Jährige, der 1994 als Richter aus Nordrhein-Westfalen in den Osten wechselte, hatte die Regierung seit 2008 geführt, als Nachfolger von Harald Ringstorff. "Nach fast neun Jahren als Ministerpräsident scheide ich mit großer Dankbarkeit aus diesem Amt, das es mir ermöglicht hat, einen Beitrag für eine gute Zukunft unseres Landes zu leisten“, sagte Sellering. Er ist Vater von drei Kindern, das jüngste, aus der zweiten Ehe, kam erst 2014zur Welt.

Unauffällig und pragmatisch

Im Kreis der Ministerpräsidenten gehört Sellering zu den Unauffälligen, ist aber wegen seiner sachlichen und pragmatischen Art geschätzt. Kritik, aber auch Zustimmung zog er auf sich, als er 2009 in einem Zeitungsinterview gesagt hat: „Ich verwahre mich dagegen, die DDR als totalen Unrechtsstaat zu verdammen, in dem es nicht das kleinste bisschen Gutes gab.“ Diese Einschätzung hat er seither mehrfach wiederholt, er will hier keine Schwarz-Weiß-Malerei betreiben. Ein Linker ist Sellering deswegen nicht: Nach seinen beiden Wahlsiegen 2011 und 2016 setzet der die Ringstorff geerbte Koalition mit der CDU fort.

Schwesig ist nicht zum ersten Mal Sellerings Nachfolgerin. Sie übernahm bereits 2008 das Schweriner Sozialministerium von ihm. Sellering hatte dieses Amt 2006 übernommen, davor war er seit 2000 Justizminister des Landes. Sozialdemokrat wurde der aus einem konservativen Elternhau stammende Jurist erst 1994, als er Richter am Verwaltungsgericht von Mecklenburg-Vorpommern wurde.

Nachfolgerin für Schwesig voll Barley werden

Schwesig ist in gewisser Weise ein politisches Ziehkind des nun zurückgetretenen Ministerpräsidenten. Die gebürtige Brandenburgerin - Jahrgang 1974 – machte nach der Übernahme des Sozialministeriums in Schwerin (zuvor arbeitet sie als Finanzbeamtin) schnell Karriere. So gehörte sie 2009 schon zum „Kompetenzteam“ von Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier. Vier Jahre später berief sie auch Peer Steinbrück in sein Team für den Bundestagswahlkampf; da war Schwesig schon das weibliche und junge „Ost-Gesicht“ der SPD. Die resolute Sozialdemokratin übernahm in der großen Koalition dann das Amt der Familienministerin; immer wieder geriet sie mit ihren Vorschlägen in Konflikt mit den Ministern der Union.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz würdigte die Entscheidung Sellerings: "Politik wird von Menschen gemacht, und Menschen sind verletzlich." Er habe erst am Montagabend in einem langen Gespräch von Sellerings Krankheit erfahren. Nun wünsche er ihm Kraft für den anstehenden Kampf: "Wir sind in voller Solidarität bei ihm und seiner Familie."

Als Nachfolgerin für Schwesig in Berlin ist SPD-Generalsekretärin Katarina Barley im Gespräch. Sowohl dpa als auch „Bild“ und „Spiegel Online“ berichten unter Berufung auf SPD-Kreise, dass Barley neue Bundesfamilienministerin werden. Die Entscheidung über das Ministeramt soll noch im Laufe des Tages bekanntgegeben werden. Auch die Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, Elke Ferner, wurde als Kandidatin genannt.

In seiner Rücktritts-Erklärung führte Sellering aus, das Land habe an Wirtschaftskraft gewonnen. Die Arbeitslosigkeit sei spürbar zurückgegangen. Es seien wichtige Verbesserungen für Familien und Kinder erzielt worden. „Und wir haben es geschafft, die Verschuldung des Landes abzubauen.“ Ihm persönlich sei immer sehr wichtig gewesen, für mehr Respekt vor ostdeutschen Lebensleistungen einzutreten.

Erwin Sellering war seit 2008 Ministerpräsident in Mecklenburg-Vorpommern. Zuvor war er dort Justizminister. Aus der vergangenen Landtagswahl 2016 ging die SPD als stärkste Kraft hervor. (mit dpa/epd)