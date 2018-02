Israelischer Ministerpräsident Benjamin Netanjahu: "Mr. Sarif, erkennen Sie das? Das ist Ihres."

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den Iran gewarnt: "Testen Sie nicht die Entschlossenheit Israels." Netanjahu hielt während seiner kurzen Rede ein Trümmerteil hoch, von dem er sagte, es gehöre zu jener Drohne, die Israel in der vergangenen Woche im israelischen Luftraum abgeschossen hat. "Mr. Sarif, erkennen Sie das? Das ist Ihres", sagte Netanjahu an die Adresse des iranischen Außenministers Mohammed Sarif, der heute Mittag um 12.15 auf der Münchner Sicherheitskonferenz sprechen wird. Netanjahu bezeichnete Sarif als "soft speaking mouth-piece of the Iranian regime", in etwa: als Sanftsprecher des iranischen Regimes. Sarif lüge sehr gekonnt, sagte Netanjahu. An das Publikum gewandt sagte er: "Wiederholen wir die Fehler der Vergangenheit nicht. Appeasement funktioniert nicht." Er bezog sich damit vor allem auf das Iran-Abkommen, das im Gegenzug gegen iranische Zusagen, sein Nuklearprogramm einzustellen und regelmäßige Kontrollen zuzulassen, Sanktionen gegen das Land aussetzt. Israel werde nicht zulassen, dass Iran weiter Einfluss in der Region gewinne, sagte Netanjahu. Iran wollte ein neues "Empire - Reich" im Nahen Oste aufbauen.

Israel hatte vor einer Woche eine Drohne abgeschossen, die in Syrien gestartet sei, aber nach israelischen Angaben aus dem Iran stammen soll. Auch eine Kontrollbasis in Syrien attackierte Israel. Die syrische Luftabwehr hatte daraufhin das israelische Kampfflugzeug abgeschossen, das die Drohne vernichtet hat. Das Flugzeug stürzte über Israel ab, der Pilot soll aber überlebt haben und in Sicherheit sein, sagte die israelische Regierung.