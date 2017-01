Bei einem Angriff auf einen der größten Nachtclubs in Istanbul sind 39 Menschen getötet worden. "Das ist ein Terrorangriff", sagte Istanbuls Gouverneur Vasip Sahin. Der Täter sei auf der Flucht. Ein Angreifer habe sich gegen 1.15 Uhr (Ortszeit) Zugang zum Club Reina verschafft, indem er am Eingang einen Polizisten und einen Zivilisten erschossen habe. Der Täter habe eine langläufige Waffe benutzt, sagte der Gouverneur laut der türkischen Agentur Anadolu. Er habe im Reina "auf unschuldige Menschen geschossen, die das Neue Jahr feierten".

Die Suche nach dem Täter in der türkischen Millionenmetropole dauere an, sagte Innenminister Süleyman Soylu am Sonntagmorgen. Nach Soylus Angaben stieg die Zahl der Toten nach den Schüssen in dem Club auf 39. Nach Angaben des Innenministers wurden bislang 21 Leichen identifiziert, darunter 15 oder 16 Ausländer. Die türkische Regierung sprach von Opfern aus Saudi-Arabien, Marokko, Libanon und Libyen. Auch eine Israelin soll unter den Toten sein. 69 Menschen werden den Behörden zufolge in Krankenhäusern behandelt, vier seien in kritischem Zustand.

Viele Krankenwagen und enteilende Menschen in der Nähe des Nachtclubs Reina. Foto: Reuters/Stringer

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte ein entschlossenes Vorgehen gegen jede Form des Terrorismus an. Das Land werde vereint und mit kühlem Kopf bis zum Ende kämpfen und sich nicht ins Chaos stürzen lassen, hieß es in einer Erklärung Erdogans.

Merkel und Steinmeier verurteilen Anschlag

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nannte das Attentat von Istanbul einen "menschenverachtenden und hinterhältigen Anschlag". "Ich verurteile diesen Anschlag und übermittele Ihnen mein Beileid", schrieb die Kanzlerin nach Angaben des stellvertretenden Regierungssprechers Georg Streiter am Sonntag an Erdogan. Ihre Gedanken seien "bei den Opfern, Ihren Familien und Freunden".

Auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) zeigte sich erschüttert von dem Anschlag. "Wieder sind in der Türkei unschuldige, junge Menschen Opfer eines grausamen und feigen Anschlags geworden, die einfach nur wie Millionen andere überall auf der Welt zum Jahreswechsel eine gute und unbeschwerte Zeit miteinander verbringen wollten", erklärte der Außenminister. "Wir verurteilen die Tat und jede Form des Terrorismus in aller Schärfe."



Spurensuche im Nachtclub Reina am Bosporus-Ufer in Istanbul nach der tödlichen Attacke in der Neujahrsnacht. Foto: AFP

Waffe mit großer Reichweite

Der Angreifer benutzte offenbar ein Sturmgewehr. Gouverneur Sahin sprach von einer Waffe mit großer Reichweite. Damit sei "brutal und grausam" in die Menge gefeuert worden. Zur Zeit der Attacke befanden sich 500 bis 600 Menschen in dem Club, wie der TV-Sender CNN Türk berichtete. Manche seien ins Wasser gesprungen, um ihr Leben zu retten. Sie seien später von der Polizei in Sicherheit gebracht worden.

Der Besitzer des Reina-Clubs, Mehmet Kocarslan, sagte der Zeitung "Hürriyet" zufolge, dass nach Berichten über mögliche Anschläge die Sicherheitsvorkehrungen in den vergangenen zehn Tagen verstärkt worden seien. Der Club befindet sich auf der europäischen Seite von Istanbul im weltoffenen Stadtviertel Ortaköy. Er ist dort eine bekannte Ausgeh-Adresse inmitten anderer Nachtclubs, Restaurants und Kunstgalerien.

Justizminister Bekir Bozdag teilte auf Twitter mit: „Das ist ein hinterhältiger und verräterischer Terroranschlag gegen unsere Türkei, unseren Frieden, unsere Einheit, unsere Brüderlichkeit und gegen uns alle.“ Der Kampf gegen den Terror werde „entschlossen“ weitergeführt.

Am Morgen danach: Der Nachtclub Reina in Istanbul, am Ufer des Bosporus. In der Neujahrsnacht war der Club Schauplatz einer... Foto: Reuters

Aus Angst vor möglichen Anschlägen waren in der Silvesternacht türkischen Medienberichten zufolge 17.000 Polizisten in Istanbul im Einsatz. An der zentralen Ausgehmeile Istiklal Caddesi kontrollierten Sicherheitskräfte die Zugänge und durchsuchten Taschen.

Die deutsche Botschaft in der Türkei hatte angesichts der Terrorgefahr mitgeteilt: „Die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen und Festlichkeiten an Silvester und Neujahr sollte verantwortungsvoll geprüft werden.“

Trauer und Anteilnahme

Papst Franziskus betete in Rom für die Opfer. „Leider hat die Gewalt auch wieder in dieser Nacht der Wünsche und der Hoffnung zugeschlagen“, sagte der Pontifex beim traditionellen Angelusgebet auf dem Petersplatz vor rund 50.000 Gläubigen. Er sei im Gebet nahe bei den Familien der Angehörigen, bei den Verletzten und bei dem gesamten türkischen Volk.

Das Auswärtige Amt äußerte auch per Kurznachrichtendienst Twitter seine Anteilnahme.

Die EU-Außenbeauftragte Frederica Mogherini schrieb auf Twitter: "2017 startet mit einem Angriff in Istanbul. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir arbeiten weiter daran, solche Tragödien zu verhindern."



Die US-Regierung sprach von einer Gräueltat ausgerechnet an Silvester, was die Brutalität der Angreifer nur noch unterstreiche. "Wir bekräftigen die Unterstützung der USA für die Türkei, unserem Nato-Verbündeten, in unserer gemeinsamen Entschlossenheit, alle Arten von Terrorismus zu bekämpfen und zu besiegen", erklärte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Ned Price. US-Präsident Barack Obama sprach der Türkei in einer ersten Reaktion sein Beileid aus und bot den Behörden des Nato-Partners Unterstützung an, wie Obamas Sprecher mitteilte.

Putin sagt Erdogan Unterstützung zu

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte der Türkei seine Unterstützung im Kampf gegen Terrorismus zu. „Es ist unsere Pflicht, entschlossen Widerstand gegen die terroristische Aggression zu leisten“, schrieb der Kremlchef am Neujahrstag in einem Telegramm an seinen türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan.

„Es ist schwer, sich ein zynischeres Verbrechen vorzustellen als den Mord an Zivilisten auf dem Höhepunkt des Neujahrsfestes“, schrieb Putin einer Mitteilung des Kremls zufolge. Nach einem Zerwürfnis wegen des Abschusses eines russischen Kampfjets 2015 durch die Türkei hatten sich Moskau und Ankara zuletzt wieder angenähert.

Reihe von Anschlägen und Attentaten

In Istanbul hatte es zuletzt vor knapp drei Wochen einen Doppelanschlag mit Bomben gegeben. Dabei waren mehrere Dutzend Menschen getötet worden, darunter vor allem Polizisten. Zu der Tat bekannten sich die Freiheitsfalken Kurdistans (TAK), eine radikale Splittergruppe der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK).

Blick auf den Nachtclub Reina in Istanbul (Archivbild von 2015) Foto: dpa/Depo Photos

Am 17. Dezember wurden bei einem Anschlag auf einen Bus im zentraltürkischen Kayseri 14 Soldaten getötet und 56 weitere Menschen verletzt. Auch zu dieser Tat bekannten sich die Freiheitsfalken.

Am 19. Dezember wurde der russische Botschafter in der Türkei, Andrej Karlow, von einem türkischen Polizisten erschossen, der seine Tat mit Russlands Vorgehen in Syrien begründete. (mit AFP, dpa, Reuters)