"Wir sind noch komplett überfordert", fasst es ein Gemeindemitglied am Morgen zusammen. Er möchte ungern mit Namen in der Zeitung stehen - zu groß wohl die Furcht, nun mit Forderungen nach Reaktionen überrannt zu werden. Doch die Erleichterung ist riesig in Steudtners Gemeinde in der Prenzlauer Berger Gethsemanekirche - "Wir sind im Glückstaumel." Er selbst habe von der Freilassung selbst erst am Morgen im Radio erfahren und könne es noch gar nicht fassen, sagt der Mann am Telefon. "Jetzt erholen wir uns erst einmal von den Strapazen der letzten Wochen." Am Vormittag will sich der Gemeindevorstand versammeln, um die nächsten Schritte zu beraten. Und wohl auch, um Steudtners Ankunft zu Hause vorzubereiten.

Bislang hielt die Gemeinde in der Gethsemanekirche jeden Abend Fürbitte ab für Steudtner und seine Mitangeklagten. Ob diese Andachten nun weitergeführt werden - auch das wird vielleicht Thema der Gemeindesitzung sein. Denn viele der als "Istanbul10" bezeichneten Gruppe befinden sich noch immer in türkischer Haft.

Auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) dankte vor allem der Kirchengemeinde. "Ich danke allen, die sich in der vergangenen Zeit mit Peter Steudtner solidarisiert haben, insbesondere auch den Mitgliedern der Gethsemanegemeinde, die wieder und wieder mit Fürbitten an sein Schicksal erinnert haben." Zudem zeigte er sich erleichtert über die Freilassung des Menschenrechtlers. "Der Alptraum hat ein Ende. Nach Wochen und Monaten einer ungerechtfertigten Inhaftierung hat das Gericht in Istanbul die Haft von Peter Steudtner endlich aufgehoben. Wir freuen uns, dass der Menschenrechtler bereits heute wieder in Berlin sein wird, und sind wie seine Familie erleichtert darüber, dass er nach der langen Zeit der Ungewissheit wieder in Freiheit ist."