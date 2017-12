Als Reaktion auf die US-Entscheidung zur Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt spielt die türkische Regierung mit dem Gedanken, die weltberühmte Hagia Sophia in Istanbul für eine Retourkutsche zu benutzen. Premier Binali Yildirim deutete an, dass das 1500 Jahre alte Gotteshaus diese Woche für das muslimische Freitagsgebet geöffnet werden könnte. Mit der Inbesitznahme im Namen des Islam soll gegen Donald Trumps Vorstoß protestiert werden, der in der Türkei als anti-muslimische Provokation kritisiert wird.

Die im sechsten Jahrhundert gebaute Hagia Sophia in der Istanbuler Altstadt war 1000 Jahre lang die wichtigste Kirche des Christentums, bevor sie zur Reichs-Moschee der Osmanen wurde; seit den 30er Jahren ist sie ein Museum und ein Wahrzeichen der Türkei, das jedes Jahr mehr als eine Million Besucher aus aller Welt anzieht.

Türkische Islamisten empfinden die Verbannung ihrer Religion aus der Hagia Sophia als ungerecht und fordern die Rückumwandlung des Baus in eine Moschee. An muslimischen Feiertagen fanden in den vergangenen Jahren hin und wieder Gebete und Koran-Lesungen in der Hagia Sophia statt, doch ein reguläres Freitagsgebet hat es dort seit mehr als 80 Jahren nicht mehr gegeben. Sollte die islamisch-konservative Regierung dies jetzt erlauben, würde die Aktion als symbolische Abwendung vom Säkularismus verstanden. Premier Yildirim deutete seine Unterstützung für den Schritt an, indem er auf seinem offiziellen Twitter-Konto nach einer Reihe von kritischen Stellungnahmen zu Trump die Frage stellte, ob die Hagia Sophia für das Freitagsgebet geöffnet werden solle. Auch Samil Tayyar, ein Parlamentsabgeordneter der Regierungspartei AKP, bezeichnete die Umwandlung in eine Moschee als gangbaren Weg, um auf gewaltlose Weise den Protest gegen die USA zum Ausdruck zu bringen.

Offen blieb am Donnerstag, ob türkische Islamisten an diesem Freitag tatsächlich versuchen wollen, in der Hagia Sophia zu beten. Auf Twitter forderten Regierungsanhänger, Präsident Recep Tayyip Erdogan selbst solle die Gläubigen beim Freitagsgebet in der früheren Kirche anführen. Erdogan strebt eine Führungsrolle bei der Reaktion der islamischen Welt auf Trumps Jerusalem-Initiative an. Er hat die Organisation für Islamische Zusammenarbeit für den kommenden Mittwoch zu einem Gipfeltreffen nach Istanbul eingeladen, um über eine gemeinsame Reaktion der islamischen Welt zu beraten.