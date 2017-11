In der SPD-Spitze gibt es Vorbehalte gegen den Vorschlag von Martin Schulz, die Mitglieder über den Parteivorsitz abstimmen zu lassen. Nach einer Präsidiumssitzung, in der Schulz seine Vorschläge für einen Neuanfang nach dem Wahldebakel vorstellte, räumte der SPD-Chef am Montag ein, es gebe bei diesem Thema unterschiedliche Auffassungen in der Führung. So verwies unter anderem der scheidende Generalsekretär Hubertus Heil auf rechtlich sensible Fragen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hingegen unterstützt den Vorstoß des SPD-Chefs. "Dieses Urwahlprinzip kennen wir auch, wenn es um Bürgermeister, Landräte und so weiter geht", sagte Dreyer dem Sender SWR Aktuell am Montag. Eine Partei solle alle Mitglieder sprechen lassen, "wenn es um solche wichtigen Personalentscheidungen geht".

Scharping setzte sich 1993 durch

1993 hatte sich Rudolf Scharping in einem Mitgliederentscheid (Urwahl) um den SPD-Vorsitz gegen Gerhard Schröder und Heidemarie Wieczorek-Zeul durchgesetzt. Danach musste Scharping allerdings noch von einem Parteitag bestätigt werden. Schulz sagte, auch künftig müsste immer ein Parteitag das letzte Wort haben. Die Parteibasis wünsche sich aber mehr Einfluss - auch auf wichtige Personalentscheidungen.

Der gescheiterte Kanzlerkandidat Schulz, mit dem die SPD bei der Bundestagswahl auf ihr historisches Tief von 20,5 Prozent abgestürzt war, untermauerte seinen Führungsanspruch: „Ich trete an“, sagte er mit Blick auf den Parteitag in vier Wochen. Zuletzt hatte Hamburgs Regierungschef Olaf Scholz mehrfach Schulz' Wahlkampagne kritisiert. Schulz betonte, der Erneuerungsprozess werde Zeit bis Ende 2018 brauchen - dabei wolle sich die Partei auch für Nicht-Mitglieder stärker öffnen. (dpa/AFP)