Islamistische Rebellen holen einen russischen Militärjet mit einer Rakete vom Himmel und erschießen den Piloten, Kurdenkämpfer töten fünf türkische Soldaten mit einer Panzerfaust, die angeblich von den USA geliefert wurde – die Lage im Nordwesten Syriens eskaliert immer mehr und könnte zu Konfrontationen zwischen Russland, der Türkei und den USA führen. Der türkische Regierungssprecher Bekir Bozdag erneuerte am Sonntag die Warnung Ankaras an den Nato-Partner. Türkische Truppen wollen trotz aller Mahnungen aus Washington ihren Vormarsch im Norden Syriens ausweiten. Damit könnten US-Soldaten ins Visier der Türken rücken.

In der Nordwest-Provinz Idlib unterstützt das russische Militär eine Offensive syrischer Regierungstruppen gegen Kämpfer der aus dem Terrornetzwerk Al Qaida hervorgegangenen Miliz HTS. Russlands Luftwaffe soll am Samstag die Gegend um die Stadt Sarakib bombardiert und 20 Menschen getötet haben. HTS-Kämpfer schossen darauf nach eigenen Angaben einen russischen Jet des Typs SU-25 mit einer schultergestützten Boden-Luft-Rakete ab. Woher die HTS diese „Manpads“ hat, ist unklar.

Der Pilot des russischen Flugzeugs konnte sich zunächst mit dem Schleudersitz retten, wurde am Boden aber von HTS-Kämpfern erschossen. Erst vor kurzem war eine russische Luftwaffenbasis an der syrischen Mittelmeerküste von Drohnen attackiert worden, die in Idlib gestartet sein sollen. Bisher ist unklar, wie die Islamisten in der Gegend an das dafür nötige militärische Know How gelangen konnten.

Verlustreicher Tag

Auch zwischen der Türkei und den USA sorgt die Bewaffnung von Rebellen in Syrien für Spannungen. Der Samstag wurde für die türkische Armee zum verlustreichsten Tag seit Beginn ihrer Intervention gegen die syrisch-kurdische Rebellengruppe YPG in der Gegend um das nordwestsyrische Afrin am 20. Januar: Dort starben acht Soldaten, fünf von ihnen in einem von einem Geschoss der Kurden getroffenen Panzer. Die YPG habe mit US-Raketen auf die Türken geschossen, hieß es am Sonntag in der regierungsnahen türkischen Zeitung „Yeni Safak“. Unabhängige Beweise dafür gab es bislang nicht; nach einigen Berichten könnte es sich auch um eine russische Waffe gehandelt haben.

Die YPG verfügt offenbar auch über Raketen. Seit dem 20. Januar hat die türkische Regierung die Einschläge von mehr als 80 Geschossen gezählt, die aus Afrin abgefeuert wurden. Beim Einschlag der Raketen in türkischen Städten an der Grenze wurden bisher fünf Menschen getötet und mehr als hundert verletzt. Der türkische Vormarsch in Afrin hat den Beschuss nicht stoppen können; die Behörden in der Grenzstadt Kilis verschoben deshalb den für diesen Montag geplanten Schulbeginn nach den Winterferien.

Washington hat die YPG für den Kampf gegen den „Islamischen Staat“ (IS) in Syrien aufgerüstet und will mit Hilfe der Kurdenkämpfer eine Truppe von 30.000 Mann aufbauen, die vom IS befreite Gebiete sichern soll. Ankara betrachtet die YPG wegen deren Verbindungen zur verbotenen Kurdengruppe PKK als Terrororganisation und warnt die Amerikaner seit langem, die an die Kurden gelieferten Waffen könnten eines Tages gegen den Nato-Partner Türkei eingesetzt werden.