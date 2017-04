Newsblog zur Wahl in Frankreich : Wahlbeteiligung von 80 Prozent erwartet

Die letzten Wahllokale in Frankreich schließen um 20 Uhr. Dann gibt es die ersten Hochrechnungen. Was passiert, wenn zwei anti-europäische Kandidaten in die Stichwahl kommen? Unser Newsblog zum ersten Wahlgang.