Die Bundesanwaltschaft hält die Anklage im NSU-Prozess gegen die mutmaßlichen NSU-Helfer Ralf Wohlleben und Carsten S. für "im vollen Umfang" bestätigt. Wohlleben und S. seien durch die Beweisaufnahme der Beihilfe zum Mord in neun Fällen überführt, sagte Oberstaatsanwalt Jochen Weingarten am Montag vor dem Münchner Oberlandesgericht. Die beiden Männer seien für die Beschaffung und Lieferung der Waffe vom Typ Ceska verantwortlich, mit der vom NSU neun Kleinunternehmer aus Fremdenhass getötet wurden.

Linken-Obfrau Pau: Nach NSU-Prozess sind Ermittlungen nicht beendet

Die Obfrau der Linken im NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags, Petra Pau, fordert weitere Ermittlungen der Bundesanwaltschaft nach einem Ende des Münchener NSU-Prozesses. „Die Aufgabe des Generalbundesanwalts ist mit diesem Prozess nicht beendet“, sagte sie dem Südwestrundfunk am Montag. In allen Ländern, in denen das rechtsextreme Trio Morde verübt haben soll, gebe es Neonazi-Strukturen, die „leider oft bis heute personenidentisch“ weiter bestünden. Dort schlummere vieles an nicht geklärten Straftaten.

Die Linken-Politikerin verwies auf zwei laufende Ermittlungsverfahren gegen teilweise „namentlich bekannte militante Nazis“. Pau befürchtet, dass der Generalbundesanwalt diese Verfahren einstellen könnte, wenn die Öffentlichkeit die „Scheinwerfer“ ausschalte. Die Linken-Politikerin rechnet damit, dass nach dem Ende des Münchner NSU-Prozesses Fragen ungeklärt bleiben. Für die kommende Legislaturperiode schlug sie daher erneut einen Untersuchungsausschuss „Rechtsterrorismus und Geheimdienste“ vor. Die Bundesanwaltschaft setzte am Montag ihr Plädoyer im Münchner NSU-Prozess fort.

Hauptangeklagte in dem Verfahren ist Beate Zschäpe, der die Anklagebehörde Mittäterschaft an allen Verbrechen des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ vorwirft. Dazu zählen neun fremdenfeindlich motivierte Morde und die Ermordung der Heilbronner Polizistin Michèle Kiesewetter. (AFP, dpa)