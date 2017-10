Erbitterter juristischer Streit über mehrere Befangenheitsanträge hält den NSU-Prozess weiter auf: Nach drei Wochen Verhandlungspause stellten die Verteidiger der Mitangeklagten Ralf Wohlleben und André E. am Mittwoch weitere derartige Anträge.

Sie beanstandeten zudem, dass der Vorsitzende Richter Manfred Götzl die Hauptverhandlung am Oberlandesgericht München eröffnete, obwohl gegen ihn noch Befangenheitsanträge anhängig sind. Götzl argumentierte dagegen, eine Fortsetzung des Verfahrens sei dennoch sachgerecht, und verwies zur Begründung auf entsprechende Möglichkeiten der Strafprozessordnung. Das Gericht darf den Prozess nur für einen Monat unterbrechen, wenn zuvor an zehn Tagen verhandelt wurde. Nach der vierwöchigen Sommerpause gab es aber nur drei Prozesstage.

Götzl muss den Prozess in dieser Woche fortsetzen, weil ansonsten die gesetzlich maximal mögliche Unterbrechungsfrist überschritten würde. Der weitere Fortgang war am Mittwochvormittag zunächst unklar. Der Beginn der Nebenklage-Plädoyers wird sich aber weiter verzögern.

Der Anwalt von André E. schießt gegen die Richter, weil sie auf Antrag der Bundesanwaltschaft den schwer tätowierten Neonazi am 13. September in Untersuchungshaft geschickt hatten. Die Ankläger hatten am 12. September das geforderte Strafmaß für alle Angeklagten verkündet.

André E. soll zwölf Jahre hinter Gitter. Laut Bundesanwaltschaft hat er den NSU jahrelang unterstützt. Der Angeklagte soll unter anderem das Wohnmobil gemietet haben, das die NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt für den ersten Sprengstoffanschlag in Köln nutzten. Bei der Explosion im Januar 2001 in einem iranischen Lebensmittelgeschäft in der Probsteigasse wurde eine Tochter des Inhabers schwer verletzt. (mit dpa)