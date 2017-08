Nordkorea hat nach Angaben der Regierung in Tokio eine Rakete über Japan hinweg geschossen. Ministerpräsident Shinzo Abe kündigte an, Japan werde "alle Schritte" unternehmen, um die Bevölkerung zu schützen. Das südkoreanische Militär hatte zuvor mitgeteilt, die Rakete sei am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) von einem Gebiet nahe der Hauptstadt Pjöngjang abgefeuert worden. Einem Bericht des japanischen Fernsehsenders NHK zufolge sollen drei Teile der Rakete im Pazifik 1180 Kilometer östlich der nördlichsten japanischen Hauptinsel Hokkaido niedergegangen sein.

Nordkorea hatte zuletzt am Samstag mehrere Kurzstreckenraketen abgefeuert. Ende Juli hatte das Land eine Interkontinentalrakete getestet, die Experten zufolge auch die USA hätte erreichen können. Das abgeschottete Land verstößt mit seinem Vorgehen gegen Resolutionen der Vereinten Nationen (UN). (mes, dpa, Reuters, AFP)