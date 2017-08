Bestürzung, Beileid und Solidaritätsbekundungen: Politiker aus aller Welt reagieren auf den Terroranschlag am Donnerstag in Spanien. „In tiefer Trauer sind wir bei den Opfern des widerwärtigen Anschlags in Barcelona“, schrieb Steffen Seibert für die Bundesregierung auf Twitter. Man stehe in Solidarität und Freundschaft an der Seite der Spanier. "Erneut hat der Terror seine hässliche Fratze gezeigt", sagte Innenminister Thomas de Maizière (CDU). "In tiefer Trauer bin ich bei den Opfern und deren Angehörigen. Unsere Solidarität gilt dem ganzen spanischen Volk."

Auch Außenminister Sigmar Gabriel verlieh seiner Erschütterung Ausdruck und bekundete sein Mitgefühl mit Opfern und Angehörigen. "Wir stehen zusammen, wir werden uns nicht dem Terrorismus beugen, er wird uns nicht entzweien", sagte der Sozialdemokrat. Gabriels Parteifreund, Kanzlerkandidat Martin Schulz, sprach von einem „feigen Anschlag auf unsere Werte“.

Das Auswärtige Amt aktualisierte seine Sicherheitshinweise für Spanien: „Reisenden wird geraten, den Bereich weiträumig zu meiden, den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge zu leisten und sich über die lokalen Medien zu informieren“, teilte das Amt am Abend mit.

Donald Trump: "Seid hart und stark, wir lieben euch"

US-Präsident Donald Trump verurteilte den Anschlag und sicherte zu, alles Notwendige zu tun, um zu helfen. "Seid hart und stark, wir lieben euch!", schrieb er in einem Tweet. Nach Angaben des Weißen Hauses lässt er sich ständig auf dem Laufenden halten.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg teilte mit: „Wir stehen vereint im Kampf gegen den Terrorismus.“ EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani bekannte, die gesamte EU sei vereint in der Verteidigung des Friedens. (mit dpa)

