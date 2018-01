Im siebten Jahr als Journalist in Sachsen fühle ich zum ersten Mal Angst. Und was viel schlimmer ist als das, ist die Scham darüber. Ich habe viel über Rechtspopulismus und Rechtsextremismus berichtet. Häufig habe ich dabei meine Heimatstadt Zwickau als Beispiel verwendet. Aus zwei Gründen: Zwickau ist eine Stadt, an der man langfristig sehr gut beobachten kann, wie sich der Rechtsextremismus in den vergangenen zwei Jahrzehnten gewandelt hat, wie er sein Gesicht verändert und wie er seine Methoden variiert hat. Wie er gewuchert ist.

Von Typen in Bomberjacken zu Blood&Honour-Strukturen und internationalen Kontakten; von Rekrutierungen in der Fußball-, der Musik-, Security- und Kampfsportszene über gescheiterte Versuche, die Hartz-IV-Proteste zu vereinnahmen, bis hin zu erfolgreichen Versuchen, die Asylpolitik zu beeinflussen; von der Parteianbindung über autonome Strukturen bis zur Terrorzelle und schließlich die mustergültige Nutzung der sozialen Netzwerke und das endgültige Comeback im Mainstream. Zwickau war fast immer Avantgarde, wenn es bei den Nazis etwas Neues gab.

Zum anderen ist Zwickau die Stadt, in der ich mich am besten auskenne, in der ich geboren wurde und aufwuchs und aus der ich mittlerweile auch schon zweimal weggezogen bin. Zwickau war auch immer Avantgarde, was das Weggucken anging. Viele der wichtigsten Figuren der rechtsextremen Szene sind deshalb auch immer noch da, sie sind mit den Trends gegangen, sind nicht viel mehr geworden, aber spezialisierter und besser integriert und besser trainiert. Sie nennen sich jetzt Identitäre Bewegung, Reichsbürger, III. Weg, AfD, alternative Medien, Bürgeroffensive, „Zwickau wehrt sich“.

Der NSU-Prozess wird keine Gesinnungen läutern

Zehn Jahre hat der „Nationalsozialistische Untergrund“, der NSU, hier gelebt, seine Morde hier geplant und vorbereitet, von Untergrund kann man kaum reden. Das alles wieder und wieder zu schreiben fühlt sich an, wie an einem Geschwür zu kratzen: Etliche Mittäter leben weiter unbeschwert unter uns, unzählige Mitwisser sind unbehelligt geblieben, und erleuchtet wurden sie sicher auch nicht seitdem. In dieser Woche ist der Prozess gegen Beate Zschäpe und vier weitere mutmaßliche Mitglieder des Terrornetzwerks weitergegangen. Im mittlerweile sechsten Prozessjahr soll das Urteil fallen.

Es wird weder Rechtsfrieden herstellen, noch dafür sorgen, dass Rechtsextreme mehr Respekt vor dem Rechtsstaat bekommen oder die Familien der Opfer auch nur ein wenig Versöhnung erfahren. Das Netzwerk des NSU besteht weiter, die Versager und Kollaborateure sitzen weiter in den Behörden und Ministerien, statt den mehr als 100 mutmaßlichen Mitwissern und Mittätern werden nur fünf auf der Anklagebank gesessen haben.

Und selbst von denen ist nicht gesagt, dass der Prozess sie in ihrer Gesinnung geläutert haben könnte. Der Angeklagte zum Beispiel, der mutmaßlich Scheinidentitäten und Tatfahrzeuge für das Kerntrio beschafft hat, hat zwar noch keinen Ton im Münchner Gerichtssaal gesagt. Aber in Zwickau ist er mit seiner Neonazi-Partei III. Weg schon wieder durch eine Neubausiedlung marschiert, und zuvor hatte er einen 18-Jährigen massiv verprügelt und gedroht, ihn umzubringen.

Im Jahr 2011 schätzte das Landesamt für Verfassungsschutz, dass etwa 2600 Rechtsextreme in Sachsen leben. Die jüngste Schätzung des Amtes geht von 2700 Rechtsextremen aus. Das sind 100 mehr als zum Zeitpunkt der Enttarnung des NSU. Und die Zahl der Reichsbürger, die in Sachsen leben, hat das Landesamt erst vor wenigen Tagen von 718 auf 1275 nach oben korrigiert.

Sechs Jahre nachdem der NSU aufflog, ist die rechte Szene nicht etwa kleiner geworden, sondern größer und besser vernetzt. Nur: Dass Zwickau ein echtes Problem mit Rechtsextremismus hat, will bis heute kaum jemand in dieser Stadt sagen. Die Formel heißt immer nur: nicht mehr als andere Städte. Und es muss doch auch mal wieder gut sein mit der ganzen Kritik an unserer schönen Stadt.

Es ist am Rand der Propaganda, was man über den NSU sagt

Ich bin das erste Mal zurückgekehrt, nach dem das letzte Versteck des NSU in Zwickau in die Luft flog, sich die Terrorgruppe um Beate Zschäpe und die beiden Uwes selbst enttarnte, wie das so oft heißt. Ich habe das auch oft so geschrieben: „selbst enttarnt“. Heute denke ich manchmal, dass das eigentlich eine Verniedlichung ist. Dass man aber das, was vermutlich wirklich passiert ist, auch nicht wirklich schreiben kann: Zwei Neonazis haben sich lieber erschossen, als verhaftet zu werden oder zu flüchten. Ihre Sache war ihnen wichtiger als ihr Leben. Es wäre Propaganda, das zu schreiben. Trotzdem ist es (wahrscheinlich) wahr. Ihre Sache war das Töten im Namen eines Volkes, das sie selbst definieren wollten. Und sie waren ganz offenbar besonders entschlossen. Denn dass sie – der einzige andere Grund, sich in dieser Situation zu erschießen – besonders verzweifelt waren, das kann ich nicht glauben.

Mich beschäftigt das, weil ich mich heute häufiger frage, wie entschlossen die Leute sind, die mir drohen. Die in meinem Privatleben rumschnüffeln, die mich dokumentieren und indexieren und in rechtsextremen Facebook-Gruppen zur Schau stellen. Wie entschlossen sind die Leute, die kommentieren: „Wenn der Tag X da ist, kommt dieses ganze linksgrünversiffte Gesindel keine vier Kilometer weit. Wir haben Fotos und Adressen von allen“? Sind das nur leere Drohungen?

Wie viele der Neonazis der Partei III. Weg, die in Zwickau inzwischen abends manchmal Streife läuft und auf dem Weihnachtsmarkt Plätzchen verteilte, kennen mein Gesicht schon von Facebook, Youtube oder VKontakte? Was passiert, wenn ich denen nachts auf dem Hauptmarkt begegne? Was passiert, wenn die meiner Freundin begegnen, die nicht deutsch aussieht, weil sie nicht deutsch ist?

Ich habe das nie verstanden, wenn mir jemand sagte: Das ist aber mutig, was du machst. Ich empfand es nicht so, und ich fand das auch ein bisschen pathetisch. Ich mache meine Arbeit, und sowieso: Wer Angst zulässt, der lässt die Nazis gewinnen. Wenn ich jetzt in meiner Küche sitze, seit Tagen, und nichts anderes zu schreiben weiß als das hier – was heißt das? Wie gehe ich mit diesem neuen, seltsamen Gefühl der Angst um? Was bedeutet es, darüber zu schreiben – für mich und für andere?