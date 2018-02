CDU-Generalsekretär Peter Tauber will sich von seinem Amt zurückziehen. Das melden die Nachrichtenagenturen dpa und AFP übereinstimmend unter Berufung auf Parteikreise. Der 43-Jährige wolle seinen Rückzug bereits an diesem Montag in den CDU-Spitzengremien erklären und damit ermöglichen, dass schon auf dem Parteitag am 26. Februar ein Nachfolger gewählt werden könne, hieß es am Sonntag.

Tauber war zuletzt längere Zeit am Darm erkrankt gewesen und hatte an den Koalitionsverhandlungen mit der SPD nicht teilgenommen. Bereits bei den Sondierungen über ein Jamaika-Bündnis war er nur selten zu sehen gewesen. Er hatte das Amt des CDU-Generalsekretärs 2013 übernommen. Formell ist Tauber bis Dezember als Generalsekretär gewählt. Doch schon vor der Bundestagswahl habe er der Kanzlerin signalisiert, dass er nur bis zum Abschluss einer Regierungsbildung im Amt bleiben wolle, heißt es in der CDU. Vier Jahre als Parteimanager seien genug.

Nach der Bundestagswahl musste Tauber wegen seiner Erkrankung eine Zwangspause einlegen. Seit Anfang Februar ist er zur Reha in der Nähe seines hessischen Heimatorts Gelnhausen. „Das war eine extrem harte Zeit“, sagte Tauber kürzlich der „Bild am Sonntag“. Ihm habe die fachlich und menschlich hervorragende Begleitung durch Ärzte und Pfleger geholfen, „die vielen guten Wünsche und Nachrichten, und mein Glaube an Gott“.

Debatte zum Einwanderungsgesetz gegen Widerstände angestoßen

Inhaltlich hat der meist leise auftretende Tauber in der CDU einiges bewegt - auch wenn seine Kritiker ihm vorhalten dürften, dass dies bei den falschen Themen passiert sei. So bemühte er sich um Migranten als Zielgruppe, Anfang 2015 stieß er gegen breitere Widerstände in der Partei eine Debatte über ein Einwanderungsgesetz an; schon im selben Jahr wurde es auf einem CDU-Parteitag beschlossen, nun steht es im Koalitionsvertrag mit der SPD. Wie bei seinem Eintreten für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Partner setzte er sich dabei zunächst auch von Angela Merkel ab.

Dass das Thema Digitalisierung heute in der CDU eine größere Rolle spielt, ist auch mit Taubers Verdienst - er führte neue Formate ein und erhöhte die Erreichbarkeit der Partei via E-Mail. Doch gerade mit seinen Internet-Aktivitäten hat Tauber gelegentlich auch die eigenen Leute gegen sich aufgebracht. Eine als respektlos empfundene Bemerkung über Minijobber im Wahlkampf 2017 stieß auf viel Kritik. Im Zusammenhang mit dem Thema Vollbeschäftigung hatte er einem Twitter-Nutzer erwidert: „Wenn Sie was Ordentliches gelernt haben, dann brauchen Sie keine drei Minijobs.“ Tauber musste sich für seine Bemerkung entschuldigen.

Und als Tauber zum Auftakt des Wahljahres 2017 FDP-Chef Christian Lindner in der „Bild am Sonntag“ mit dem damaligen AfD-Vize Alexander Gauland verglich, verärgerte er den potenziellen Koalitionspartner. Lindner rede teilweise wie Gauland, sagte er damals. „Der einzige Unterschied besteht darin, dass er statt eines abgewetzten Tweed-Sakkos einen überteuerten Maßanzug trägt.“ Auch in der eigenen Partei kam das bei vielen gar nicht gut an. (dpa, AFP)