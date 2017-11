Während zuvor die Grünen vor allem ihr Unverständnis darüber geäußert haben, dass die Liberalen doch in so vielen Punkten ihren Willen bekommen hätten, zeichnet Lindner nur ein gegensätzliches Bild. Seit dem "vergangenen Donnerstagabend" sei klar gewesen, dass "tiefgreifende Einigungen" nicht vorauszusehen gewesen seien, sagt er. "Wir haben nicht leichtfertig entschieden, uns zurückzuziehen." Aber man "habe Verantwortung gegenüber den eigenen politischen Grundüberzeugungen". Und da wolle man sich und den eigenen Wählern gegenüber treu bleiben.





Lindner stellt es als die "staatspolitische Verantwortung der FDP" dar, "eben nicht in eine Regierung einzutreten. Wir wollten einen Politikwechsel, aber der war in dieser Konstellation nicht möglich", so Lindner. Sowohl beim Solidaritätszuschlag als auch in der Bildungspolitik habe man eben keine Zugeständnisse bekommen. So habe a m Sonntagabend die CDU "ihr eigenes Wahlprogramm in Fragen des Soli" vorgeschlagen. "Die Versuche so zu tun, es wäre alles überbrückbar gewesen", seien so nicht richtig.

Lindner betont noch einmal das fehlende Vertrauen und das "Fehlen eines gemeinsamen Kerns sowie gemeinsamer Überzeugungen". Ohne diese aber wäre eine Regierung über vier Jahre nicht stabil genug gewesen.

Dieses Argument, dass Jamaika ohnehin gescheitert wäre, und man deshalb erst gar nicht hatte damit anfangen wollen, macht sich auch Wolfgang Kubicki zu eigen. Und dann erklärt er, dass die Größe der Verhandlungsgruppen ja schon von Anfang an falsch gewesen sei. Kubicki sagt, er wolle "weder an Grünen noch an Union Kritik üben. Aber nichts wäre schlimmer, als eine Beziehung einzugehen, von der man weiß, dass sie in eine paar Monaten in einer schmutzigen Scheidung endet."

Wenn es zu Neuwahlen kommen sollte, sagt Kubicki, "sind die Sozialdemokraten Schuld". Denn die könnten jetzt ihre Forderungen bei Angela Merkel durchsetzen. Das hat Martin Schulz allerdings schon ausgeschlossen. Damit ist klar: Wenn es nicht doch noch eine Minderheitenregierung gibt, dann gibt es Neuwahlen.

Christian Lindner, FDP-Chef und Jamaika-Beender, verteidigt am frühen Montagnachmittag den Abbruch der Sondierungen. Von Anfang an habe er die Wahrscheinlichkeit auf "fifty-fifty" geschätzt, dass Jamaika zustandekomme, sagt Lindner. "Wir bedauern, dass wir diese Sondierungen nicht erfolgreich abschließen konnten." Man habe diese Entscheidung "nicht aus der Spontaneität eines Augenblicks heraus" getroffen.