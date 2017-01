Ein mutmaßlicher Komplize des am Freitag in Wien verhafteten Terrorverdächtigen ist im nordrhein-westfälischen Neuss gefasst worden. Der Mann sei am Samstag von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Möglicherweise Bombenanschlag auf Polizisten und Bundeswehrsoldaten geplant

Er sollte noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden, um möglicherweise Haftbefehl wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat zu erlassen.

Zuerst hatte „Focus Online“ darüber berichtet.

Nach Informationen des Mediums soll der Verdächtige einen Bombenanschlag auf Polizisten und Bundeswehrsoldaten in Deutschland geplant haben, zusammen mit dem 17-jährigen Lorenz K. aus Wien. In der Wohnung des in Neuss Inhaftierten sollen die beiden mit Sprengstoffherstellung experimentiert haben. (dpa/AFP/Tsp)