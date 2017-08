Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann hat eine härtere Gangart seiner Partei im Wahlkampf gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angekündigt. "Die Schonzeit für Frau Merkel ist vorbei", sagte Oppermann dem Tagesspiegel. Bis zum Wahltag am 24. September werde die SPD Merkel "Tag für Tag mit den Herausforderungen und Problemen unseres Landes konfrontieren, aber auch mit den Chancen, die sie verspielt hat".

Merkel ruhe sich seit Jahren auf den wirtschaftlichen Erfolgen aus, die auf den Reformen des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD) beruhten. Schröder habe Deutschland fit gemacht, Merkel sitze die Probleme aus. "Das Land lebt von der Substanz, unser Wohlstand steht auf dem Spiel, weil Merkel keinen Plan für die Zukunft hat", kritisierte der SPD-Politiker.

Die Kanzlerin hingegen reklamiert genau diesen Wohlstand für sich. Noch im März 2006 seien in Deutschland mehr als fünf Millionen Menschen ohne Job gewesen, inzwischen habe sich die Arbeitslosigkeit halbiert, sagte Merkel zum Auftakt der heißen Wahlkampfphase am Samstag in Dortmund. „Heute haben wir 44 Millionen Erwerbstätige in Deutschland. Das sind richtig tolle Zahlen.“

Als Erfolge nannte sie die Einführung des Mindestlohns durch die große Koalition und die Leitplanken für die Leiharbeit. „Der Mindestlohn hat vielen Menschen mehr Sicherheit gebracht“, betonte die Kanzlerin. „Die soziale Marktwirtschaft bedarf immer wieder des politischen Eingreifens.“ Sonst würden Lücken genutzt. Sowohl der Mindestlohn, als auch die Regeln für die Leiharbeit waren allerdings Projekte der Sozialdemokraten.

Bis zur Bundestagswahl am 24. September will Merkel rund 50 Wahlkampftermine wahrnehmen. Zurzeit liegt die Union in Umfragen mit knapp 40 Prozent deutlich vor der SPD. (mit dpa)

Das vollständige Interview mit Thomas Oppermann lesen Sie am Sonntag im gedruckten Tagesspiegel oder am Samstag ab 19.30 Uhr im E-Paper.