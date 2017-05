Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bringt mit einem eigenen Vorschlag zur Reform der Einkommensteuer Bewegung in die steuerpolitische Debatte – in seiner Partei und darüber hinaus. Weil stellte das Modell am Dienstag in Hannover vor. Er will am unteren Ende des Steuertarifs eine deutliche Entlastung schaffen, dagegen aber höhere Einkommen etwas stärker belasten. „Der niedersächsische Reformansatz beseitigt bestehende Ungerechtigkeiten“, sagte Weil.

Ansatzpunkt für den Landeschef ist der Solidaritätszuschlag. Der wird bisher als Aufschlag auf die Einkommensteuer eingenommen. Weil dagegen möchte ihn abschaffen und praktisch in die allgemeine Einkommensteuer eingliedern. Allerdings würde die Hälfte der bisher eingenommenen Summe über die Steuerentlastung an die Bürger zurückgeben – Weil nennt dabei eine Volumen von zehn Milliarden Euro, bezogen auf die erwarteten Einnahmen im Jahr 2020. Die andere Hälfte würden sich dann Bund, Länder und Kommunen teilen, nach dem üblichen Schlüssel bei der Einkommensteuer. Bisher nimmt den „Soli“ allein der Bund ein. Weils Begründung für diese Lösung: „Unser Vorschlag beendet die Diskussion um die Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags.“

Steiler Tarifverlauf wird abgeschafft

Bei unteren Einkommen greift die Einkommensteuer bisher drastisch zu, weil die Tarifkurve sehr steil ansteigt – Ergebnis einer unzulänglichen Anpassung des Steuertarifs über Jahre hinweg. Dis bisherige Tarifkurve steige von einem Jahreseinkommen von 9000 Euro bis zu einem Einkommen von 14000 Euro von 14 auf 24 Prozent an, rechnete Weil vor. Für ihn eine massive Ungerechtigkeit, weil der steuerliche Zugriff auf Einkommenszuwächse bei besser Verdienenden bei weitem nicht so hart ist. Er schlägt daher vor, dass der Steuersatz von 24 Prozent erst ab einem Einkommen von 25000 Euro einsetzt. Damit würden Einkommen dazwischen deutlich entlastet, weil die Tarifkurve deutlich flacher verläuft. Die Wirkung: Wer 30.000 Euro im Jahr verdient, würde um 500 Euro entlastet, bei einem Einkommen von 50.000 Euro wären es 520 Euro.

Zum Weil-Modell, das letztlich auf eine Begradigung des Tarifverlaufs hinausläuft, gehört auch eine höhere Besteuerung von größeren Einkommen (die von der Entlastung am unteren Ende freilich auch profitieren). Der bisherige Spitzensteuersatz von 42 Prozent greift ab einem Einkommen von etwa 55000 Euro – jeder Euro mehr wird also mit 42 Prozent besteuert. Ab 260000 Euro beginnt dann der Reichenstreuersatz von 45 Prozent. Diesen Sprung schafft das Weil-Modell ab und ersetzt es durch einen geradlinig steigenden Tarifverlauf. Weil sieht vor, dass von 58000 Euro an ein Steuersatz von 58 greift, ansteigend bis zum künftigen Spitzensteuersatz von 49 Prozent, der ab 150000 Euro einsetzt.

Entlastung reicht weit hinauf

Die Gesamtwirkung ist laut Weil dann eine Entlastung von Jahreseinkommen bis 112000 Euro für Alleinstehende und bis 210000 Euro für Verheiratete. Wer alleine 150000 Euro verdient, würde demnach künftig um knapp 1200 Euro stärker belastet. So würden Spitzenverdiener also die geringere Belastung weiter unten zum Teil finanzieren. „Rund 75 Prozent, also rund 30 Millionen Steuerpflichtige, profitieren von dem Reformmodell“, sagte Weil. Da das „Soli“-Volumen nicht vollständig in die Steuersenkung wandert, sichert nach Weils Ansicht sein Vorschlag die „finanzielle Basis aller staatlichen Ebenen“. Im Unterschied zur Union, die den „Soli“ beim Bund halten, ihn aber über mehrere Jahre hinweg völlig abschaffen will, bleibt im niedersächsischen Modell ein Steuerplus für Länder und Kommunen von knapp sechs Milliarden Euro. So gesehen würde die Steuerentlastung der Bürger vor allem vom Bund getragen.