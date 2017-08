Der mutmaßliche Attentäter von Barcelona ist tot. Die Polizei bestätigte am Montag, Younes Abouyaaqoub sei in der westlich von Barcelona gelegenen Stadt Subirats gestellt worden. Eine Frau habe die Polizei auf den 22-jährigen Marokkaner aufmerksam gemacht. Er habe einen Sprengstoffgürtel getragen, der sich aber als Attrappe herausgestellt habe.

Die Suche nach Abouyaaqoub war auf europäische Staaten ausgeweitet worden. Er soll der Fahrer des Lastwagens gewesen sein, mit dem in Barcelona Passanten überfahren und dabei 13 Menschen getötet wurden. Auf der Flucht habe er dann einen Mann getötet und dessen Fahrzeug gestohlen.

Abouyaaqoub war das einzige noch flüchtige Mitglied der zwölf Personen umfassenden islamistischen Zelle, die hinter den Anschlägen von Barcelona und Cambrill am Donnerstag stecken soll. Dabei kamen insgesamt 15 Menschen ums Leben.

Auch der Imam, der die Attentäter von Barcelona und Cambrils islamistisch radikalisiert haben soll, ist tot. Wie die katalanische Polizei am Montagabend mitteilte, starb Abdelbaki Es Satty vergangene Woche bei der Explosion in einem Haus in Alcanar südlich von Barcelona. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Terrorzelle dort Bomben für Anschläge zusammenbasteln wollte. (Reuters)