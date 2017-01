Mutmaßliche Terroristen haben während des Abendgebets eine Moschee in der kanadischen Ostküstenmetropole Quebec gestürmt und auf die Gläubigen geschossen. Sechs Menschen seien dabei getötet und acht weitere verletzt worden, teilte die Polizei in der Nacht zu Montag mit. Es gab zwei Festnahmen. Die beiden mutmaßlichen Attentäter haben nach Medienberichten an der bekannten Laval-Universität der ostkanadischen Stadt studiert. Wie Radio Canada am Montag unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtete, soll einer von ihnen marokkanischer Herkunft sein.

Einer der Todesschützen sei vor der Moschee festgenommen worden, der andere sei zunächst mit dem Auto geflüchtet, habe dann aber selbst die Polizei gerufen und sich gestellt. In dem Fahrzeug wurde laut Bericht mindestens eine Waffe gefunden. Es habe eine Wohnungsdurchsuchung in dem Haus gegeben, wo einer der Festgenommenen wohnte. Radio Canada zufolge hielten sich zum Tatzeitpunkt am Sonntag gegen 20 Uhr (Ortszeit) Dutzende Menschen in der Moschee im Viertel Sainte-Foy auf. Ein Augenzeuge sagte dem Sender, zwei maskierte Männer hätten das Gebäude gestürmt, das Feuer auf die Betenden eröffnet und dabei „Allahu Akbar“ (Gott ist groß) gerufen. Auch mehrere Kinder hätten den Angriff miterlebt. Anderen Zeugenaussagen zufolge könnte es bis zu drei Schützen gegeben haben.

Premierminister spricht von Terroranschlag

Nach dem Regierungschef der Provinz Quebec, Philippe Couillard, stufte auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau die Tat in der Nacht zu Montag als "Terroranschlag" ein. "Wir verurteilen dieses terroristische Attentat auf Muslime in einem Gotteshaus", erklärte Trudeau. „Es ist herzzerreißend, solch sinnlose Gewalt zu sehen“, hieß es in seiner Stellungnahme weiter. Vielfalt und religiöse Toleranz seien eine Stärke des Landes. „Muslimische Kanadier“ seien ein wichtiger Teil der „nationalen Identität“. Der Premier sprach von einem „feigen Angriff“. Den Angehörigen der Opfer gehöre sein Beileid. Provinz-Regierungschef Couillard rief zum geschlossenen Einsatz gegen jegliche Gewalt und zur Solidarität mit Muslimen auf. Trudeau, der wegen seiner Politik immer wieder von rechten Gruppen kritisiert wird, hatte am Samstag als Reaktion auf das von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot gegen Bürger mehrerer muslimischer Länder den Willen seines Landes bekräftigt, weiterhin Flüchtlinge aufzunehmen - unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit.

Video 0:28 Min Kanada: Sechs Tote bei Anschlag auf Moschee

Moschee war schon mehrfach Ziel von Attacken

„Es ist entsetzlich“, sagte der Moschee-Vorsitzende Mohammed Yangui der dpa. „Diese Menschen kommen jeden Tag friedlich zum Beten, aber jetzt werden einige von ihnen nie wieder vom Gebet nach Hause zurückkehren. Ich bin schockiert, mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, was ich fühle.“ Yangui wies darauf hin, dass seine Moschee in der Vergangenheit schon mehrfach Ziel von Angriffen gewesen sei. Im Juni wurde etwa ein abgetrennter Schweinekopf im Eingangsbereich der Moschee abgelegt.

In Kanada wächst die Zahl muslimischer Einwanderer insbesondere aus den Ländern Nordafrikas. Dies führt immer wieder zu Konflikten in dem säkularen Land. In Quebec kam es in den vergangenen Jahren wiederholt zu islamfeindlichen Vorfällen. 2015 wurde in der Nachbarprovinz Ontario eine Moschee in Brand gesetzt, einen Tag nach den Anschlägen in Paris.

Die Auswirkungen des Anschlags von Quebec machen sich auch weit entfernt in Berlin bemerkbar. Eigentlich wollte Montreals Bürgermeister Denis Coderre an diesem Montag der Opfer vom Breitscheidplatz gedenken. Der Senat teilte jedoch mit, dass Coderre seinen Besuch kurzfristig abgesagt habe. „Unsere Gedanken sind bei den Menschen in Kanada“, erklärte der Regierende Bürgermeister Michael Müller.

Rechte Gruppen in Québec distanzieren sich von Anschlag

Nationalistische und islamfeindliche Organisationen haben sich von der Tat distanziert. "Gewalt ist für uns keine Lösung", erklärte die Gruppierung Fédération des Québécois de souche (FQS) in der Nacht zum Montag. Die Organisation Atalante Québec schloss sich der Erklärung an. Beide Gruppen verurteilten den Anschlag und erklärten, nur "tief gestörte Personen" könnten eine solche Tat begehen. Die Vereinigung FQS, die sich selbst als nationalistisch einstuft, warnt vor einer "Islamisierung" und fordert einen vollständigen Einwanderungstopp. Atalanta Québec setzt sich für eine "identitäre Wiedergeburt Québecs" ein. Auch die islamfeindliche Vereinigung La Meute verurteilte am Montag "jegliche Gewaltanwendung". (dpa, AFP, Reuters)