Der Sächsische Landtag hat die Immunität von AfD-Chefin Frauke Petry aufgehoben. Das bestätigte Landtagssprecher Christian Schulze dem Tagesspiegel. Somit kann nun gegen Frauke Petry Anklage erhoben werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits seit über einem Jahr gegen sie wegen des Verdachts auf Meineid oder fahrlässigen Falscheid.

Am 17. August hatte der Immunitätsausschuss des sächsischen Landtages einstimmig die Aufhebung der Immunität von Frauke Petry empfohlen und so dem Antrag der Staatsanwaltschaft entsprochen. Daraufhin hatte der Landtagspräsident die Mitglieder des Landtages über das Votum informiert. Diese hatten danach sieben Tage Zeit, Widerspruch gegen die Entscheidung einzulegen. Dies ist aber bis zum Ablauf der Frist am Montagabend nicht passiert. Somit wurde die Empfehlung des Immunitätsausschusses in einen Beschluss des Landtages umgewandelt.

AfD-Chefin Petry hatte sich selbst für die Aufhebung ihrer Immunität ausgesprochen, weil sie in einem Verfahren öffentlich Stellung nehmen könnte zu den Vorwürfen, die gegen sie erhoben werden. Sie soll in einer Sitzung des Wahlprüfungsausschusses des Landtags im November 2015 in einer Zeugenaussage unter Eid falsch ausgesagt haben.

"Der Landtagspräsident wird noch am heutigen Dienstag das sächsische Justizministerium über die Aufhebung der Immunität von Frauke Petry informieren", sagte Sprecher Schulze. Damit bekommt dann auch die Staatsanwaltschaft auf offiziellem Wege von dem Beschluss Kenntnis.