Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht die Chancen für einen Abschluss der Koalitionsgespräche mit der Union an diesem Montag bei 50 zu 50. "Wenn wir es heute nicht schaffen, dann eben nicht", sagte Lauterbach im ARD-"Morgenmagazin". "Besser, wir einigen uns gut und auch in einer Art und Weise, dass das wirklich eine Verbesserung für den Bürger bringt, als dass wir eine Scheinlösung machen."

SPD, CDU und CSU hatten ursprünglich einen Abschluss ihrer Verhandlungen am Sonntag angepeilt, sich Montag und Dienstag aber von Anfang an als Reservetage offen gehalten. Am frühen Sonntagabend entschieden sie aufgrund ungelöster Streitpunkte unter anderem beim Thema Gesundheit, auch am Montag noch zu verhandeln.

Die SPD fordert eine Angleichung der Arzthonorare für Privat- und Kassenpatienten, was die Union bisher ablehnt. "Der Punkt der Zwei-Klassen-Medizin wird von den Parteien unterschiedlich bewertet, daher ist es sehr schwierig", sagte Lauterbach. "Das ist ein wesentlicher Punkt für uns." Die Bürger wollten aber, dass die SPD da etwas erreiche "und das werden wir auch".

Er verstehe nicht ganz, warum sich die Union an diesem Punkt so sperre. "Kein anderes europäisches Land hat zwei Honorarsysteme nebeneinander", sagte Lauterbach. Einzelheiten aus den Verhandlungen wollte er nicht nennen. „Wir sind an diesem Punkt unter großem Druck“, sagte Lauterbach. Er sei aber "zuversichtlich, dass wir da heute etwas schaffen", fügte der SPD-Gesundheitsexperte hinzu: „Bei den schwierigsten Fragen, da einigt man sich zum Schluss.“

Zu den noch ungelösten Knackpunkten, die den Sozialdemokraten besonders am Herzen liegen, gehört außerdem die sachgrundlos befristete Arbeitsverträge. Man wolle am Montag gründlich und konzentriert über die Themen reden, bei denen die Parteien noch weit auseinander lägen, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Sonntagabend in Berlin. Die von den Verkehrsexperten von Union und SPD vorgeschlagene Abschaffung der Luftverkehrssteuer wird wohl doch nicht kommen. Ein entsprechender Vorschlag dürfte nicht im Koalitionsvertrag auftauchen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters.

CDU-Vize Laschet: Einigung am Montag möglich

SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel glaubt an einen Durchbruch. "Ich bin da ganz zuversichtlich", sagt er beim Eintreffen in der SPD-Zentrale. Dort beraten seit 7 Uhr der geschäftsführende Finanzminister Peter Altmaier (CDU) und der SPD-Haushälter Carsten Schneider.

Familienministerin Katarina Barley sieht "ganz gute Chancen" auf eine Einigung. "Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir es hinkriegen können", sagt die SPD-Politikerin dem SWR. Zugleich betont sie aber: "Gerade in den Punkten, die jetzt noch offen sind, sieht man eben, dass wir sehr unterschiedliche Parteien sind und dass wir auch von unterschiedlichen Grundüberzeugungen kommen."

CDU-Vize Armin Laschet hält eine Einigung in den Koalitionsverhandlungen noch an diesem Montag für möglich. "Nach dem Klima gestern und nach dem, was jetzt noch auszuverhandeln ist, ist, wenn alle wollen, es heute möglich", sagte er im ARD-Morgenmagazin. Selbst in schwierigen Situationen hätten die Verhandlungen gezeigt, dass man zueinander Vertrauen habe. Die Gespräche sollen ab 10 Uhr in der SPD-Zentrale fortgesetzt werden.

Nach einem erfolgreichen Abschluss ihrer Verhandlungen wollen die Parteichefs von CDU, CSU und SPD den Koalitionsvertrag am Dienstagmorgen vorstellen. Das geht aus einer internen Zeitplanung der SPD-Parteiführung hervor, wie die "Rheinischen Post" berichtete. Demnach wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), CSU-Chef Horst Seehofer und der SPD-Vorsitzende Martin Schulz um 9 Uhr auf der Fraktionsebene des Bundestages für einen Unterschriftentermin zusammenkommen.

Am Montag sei zwischen 15 und 17 Uhr eine Lesepause für den Vertragstext geplant. Ab 18 Uhr, nach einer SPD-internen Runde, sei für eine Stunde eine Hauptverhandlungsrunde angesetzt. Im Anschluss soll es ein Statement der drei Parteivorsitzenden im Atrium des Willy-Brandt-Hauses geben, wo die Verhandlungen am Montag stattfinden.



Video 00:26 Min. Union und SPD setzen Koalitionsgespräche am Montag fort

Selbst wenn sich die Unterhändler am Montag auf einen Koalitionsvertrag einigen sollten, ist noch lange nicht sicher, dass eine neue schwarz-rote Regierung tatsächlich zustande kommt. Geplant ist, den Vertrag den mehr als 440.000 SPD-Mitgliedern zur Abstimmung vorzulegen. An der SPD-Basis - und insbesondere bei den Jusos - gibt es Vorbehalte gegen eine Neuauflage des Bündnisses. Hinzu kommt, dass die Partei zuletzt in Umfragen absackte.

Mehr zum Thema Herfried Münkler zur großen Koalition "Angela Merkel kann keinen Aufbruch"

Vor einer öffentlichen Präsentation des Koalitionsvertrags sollen die Parteigremien beider Seiten zustimmen. Voraussichtlich würden auch die Fraktionen von CDU/CSU und SPD von den Parteispitzen zunächst über die Inhalte informiert, hieß es aus Teilnehmerkreisen. (dpa, AFP, Reuters)