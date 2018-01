Die Bundesregierung wird die von der Türkei gewünschte Nachrüstung ihrer „Leopard 2“-Kampfpanzer vorerst nicht genehmigen. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) sagte am Donnerstag dem „Spiegel“, die geschäftsführende Regierung werde „dem Ergebnis der laufenden Koalitionsverhandlungen nicht vorgreifen und mit der Beratung von kritischen Vorhaben bis zur Neubildung einer Regierung warten“.

Die Bundesregierung sei sehr besorgt über den militärischen Konflikt im Norden Syriens. „Was die aktuellen Beratungen um Rüstungsexporte angeht, so ist für die Bundesregierung klar, dass wir nicht in Spannungsgebiete liefern dürfen und dies auch nicht tun werden“, sagte Gabriel.

Die Türkei hat in den 90er Jahren mehr als 300 „Leopard 2“-Panzer aus Beständen der Bundeswehr erhalten. Vor wenigen Tagen waren Bilder aufgetaucht, die den Einsatz solcher Panzer bei der Syrien-Offensive der türkischen Armee gegen die Kurdenmiliz YPG zeigen.

Gabriel hatte seinem türkischen Kollegen Anfang Januar zugesagt, die Nachrüstung der Panzer mit Minenschutz zu prüfen. Das war aber noch vor der türkischen Offensive. Die Prüfung ist damit jetzt erst einmal auf Eis gelegt.

Gleichwohl steckt die Bundesregierung in einem Dilemma. Noch nie hat eine Bundesregierung so viele Rüstungsgeschäfte genehmigt wie die große Koalition in den vergangenen vier Jahren. Dabei war der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Gabriel mit dem Versprechen angetreten, die Waffenexporte zu beschränken. Das wirft Fragen auf.

Was ist bisher über die deutschen Rüstungsexporte im vergangenen Jahr bekannt?

Der Rüstungsexportbericht der Bundesregierung für 2017 liegt zwar noch nicht vor, aber in einer Antwort auf eine Frage des Bundestagsabgeordneten Stefan Liebich (Linke) teilte das Wirtschaftsministerium einige vorläufige Zahlen mit. Demnach genehmigte die große Koalition im vergangenen Jahr Rüstungsexporte mit einem Gesamtwert von 6,2 Milliarden Euro. Der größte Teil davon ging nicht in Staaten, die der EU oder der Nato angehören und deshalb (derzeit mit Ausnahme der Türkei) als unproblematische Empfänger gelten, sondern an so genannte Drittländer: In diese Staaten durften Rüstungsgüter im Wert von 3,8 Milliarden Euro exportiert werden, im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um rund 120 Millionen Euro. Zwischen 2014 und 2017 genehmigte die Bundesregierung Waffenexporte in einem Gesamtwert von 24,9 Milliarden Euro – und damit deutlich mehr als die schwarz-gelbe Koalition, die auf ein Gesamtvolumen von 20,7 Milliarden Euro kam. Besonders deutlich ist der Anstieg ausgerechnet beim Export in die Drittstaaten: Während von 2010 bis 2013 Waffen und andere Rüstungsgüter im Wert von 9,9 Milliarden Euro in Drittstaaten genehmigt wurden, stieg das Volumen in den folgenden vier Jahren um etwa 46 Prozent: Die Koalition aus Union und SPD winkte Ausfuhren in Drittländer in Höhe von 14,5 Milliarden Euro durch.

Welche Länder waren die wichtigsten Empfänger deutscher Waffen und anderer Rüstungsgüter?

An der Spitze der Empfängerstaaten stand im vergangenen Jahr Algerien mit Genehmigungen in Höhe von fast 1,4 Milliarden Euro, gefolgt von Ägypten mit geplanten Exporten in Höhe von 708 Millionen Euro. Zu den zehn wichtigsten Empfängerländern zählten wie bereits seit Jahren auch Saudi-Arabien, obwohl das Land im Nachbarland Jemen Krieg führt, und die Vereinigten Arabischen Emirate. Südkorea steht ebenfalls auf der Liste der wichtigsten Kunden der deutschen Rüstungsindustrie ganz weit oben.

Wie werden die Zahlen von der geschäftsführenden Bundesregierung und der Opposition bewertet?

„Die Bundesregierung verfolgt eine restriktive und verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik“ – dieser Satz wird im Wirtschaftsministerium fast schon gebetsmühlenartig wiederholt. Am Mittwoch betonte eine Sprecherin, der Gesamtwert der genehmigten Exporte sei im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen (von 6,8 auf 6,2 Milliarden Euro). Die Rüstungszahlen schwankten, seien aber in der Tendenz rückläufig. Ein Blick in die Rüstungsexportberichte der vergangenen Jahre zeigt, dass die Zahlen seit 2015 zwar zurückgehen – aber nur, weil das Jahr ein absolutes Rekordjahr war. Verglichen mit früheren Jahren wurde 2017 der dritthöchste Wert überhaupt erreicht, bei den Einzelgenehmigungen für Drittländer sogar der zweithöchste Wert. Die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums wies zugleich darauf hin, dass einzelne Großaufträge die Zahlen in die Höhe trieben, 2017 beispielsweise durch die Lieferung einer Fregatte nach Algerien.

Aus der Opposition kam massive Kritik an der Rüstungsexportpolitik der großen Koalition: Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch warf Union und SPD vor, „total versagt“ zu haben, und sprach von „moralischer Verkommenheit“. Der Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte, die Bundesregierung habe ihr Versprechen gebrochen, die Zahl der Rüstungsexporte zu senken. Zumindest in einem Punkt wollen Union und SPD ihre bisherige Rüstungsexportpolitik ändern: An Staaten, die im Jemen Krieg führen, sollen keine Waffen mehr geliefert werden. Von diesem Verbot wären mit Saudi-Arabien, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten gleich drei Staaten betroffen, die noch 2017 zu den zehn wichtigsten Kunden der deutschen Rüstungsindustrie zählten. Der Ausfuhrstopp soll nicht erst mit dem Antritt der neuen Regierung gelten, sondern ab sofort.

Ankara setzt offenbar Panzer aus Deutschland für die Offensive gegen die Kurden ein. Was ist darüber bekannt?

Ungeachtet internationaler Besorgnis will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG im Norden Syriens fortsetzen. „Zuerst werden wir die Terroristen ausrotten, dann werden wir es dort lebenswert machen“, sagte Erdogan am Mittwoch. Die Bundesregierung betrachte die Militärintervention „mit großer Sorge“, sagte eine Sprecherin. Alle Beteiligten sollten die Kampfhandlungen einstellen und Zugang für humanitäre Hilfe gewähren. Für die Bodenoffensive setzt die türkische Armee Panzer vom Typ Leopard 2 A4 ein. Deutschland lieferte zwischen 2006 und 2011 etwa 350 Leopard-2-Panzer an die Türkei. Die Bundesregierung untersagte nur die Weitergabe der Panzer an Dritte, andere Bedingungen stellte sie dem Nato-Partner nicht, obwohl das in der Vergangenheit durchaus üblich gewesen war: Vor der Lieferung des Vorgängermodells Leopard 1 in den 80er und 90er Jahren ließ sich Deutschland von der Türkei vertraglich zusichern, dass die Panzer nur im Zusammenhang mit Artikel 5 des Nato-Vertrages zum Einsatz kommen – also nur im Verteidigungs- oder Bündnisfall. Am Mittwoch hat der deutsche Botschafter in der Türkei, Martin Erdmann, mit dem Verteidigungsminister in Ankara über die türkische Offensive geprochen.

Obwohl die Türkei der Nato angehört, hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr mehrere Genehmigungen zum Export von Rüstungsgütern verweigert. Der Gesamtwert der erteilten Genehmigungen sank von 83,9 Millionen Euro im Jahr 2016 auf 34,2 Millionen Euro. Nicht nur Linke und Grüne fordern einen Stopp aller Rüstungsexporte in die Türkei. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen nannte es „völlig ausgeschlossen“, die von der Türkei angestrebte Modernisierung der türkischen Panzer zu genehmigen. Auch der SPD-Außenexperte Rolf Mützenich sprach sich gegen das Projekt aus. (mit dpa)