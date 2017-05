Willy-Brandt-Haus in Berlin : SPD-Zentrale nach Bombendrohung wieder freigegeben

Eigentlich will der SPD-Vorstand über das Wahlprogramm beraten. Doch dann wird ein verdächtiger Gegenstand in der Poststelle im Willy-Brandt-Haus entdeckt. Die Polizei rückt an.