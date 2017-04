Sebastian Polter stützte am Mittelkreis stehend die Hände in die Hüften und schaute ungläubig in die eigene Hälfte. Dort waren alle Ersatzspieler des FC Erzgebirge Aue samt Trainerteam aufs Feld gerannt und bildeten vor dem eigenen Block eine Jubeltraube. Alle lagen auf allen, Szenen wie nach Abpfiff, dabei waren zu diesem Zeitpunkt noch mehr als zwölf Minuten zu spielen. Calogero Rizzuto hatte seine Mannschaft nach Vorarbeit von Dimitri Nazarov mit einer sehenswerten Direktabnahme am zweiten Pfosten in Führung gebracht und so wie das Fußballspiel zwischen dem 1. FC Union und Erzgebirge Aue bis zu diesem Zeitpunkt gelaufen war, war klar, dass dieses Tor wohl die Entscheidung war.

Tatsächlich blieb es am Ende beim 0:1 (0:0) aus Berliner Sicht vor 20877 Zuschauern. Für den 1. FC Union bedeutete die Niederlage einen herben Rückschlag im Aufstiegskampf, die Mannschaft von Trainer Jens Keller fiel auf den vierten Platz zurück, der den Verbleib in der Zweiten Liga bedeuten würde.

Erzgebirge Aue griff mit drei Stürmern an

Die vermeintlich leichte Aufgabe gegen den Abstiegskandidaten entwickelte sich von der ersten Minute zu einer höchst komplizierten Angelegenheit. Gleich in der Anfangsphase vertändelte Dennis Daube den Ball, Sören Bertram schloss schnell ab und Unions Torhüter Daniel Mesenhöler konnte den Schuss nur mit Mühe zur Seite lenken, ehe Christopher Trimmel den Abpraller bereinigte. Nein Aue, spielte nicht wie eine Mannschaft, die sich im Existenzkampf befindet. Der FC Erzgebirge griff mit drei Stürmern an, die den Berliner Spielaufbau frühzeitig unterbanden.

Bei eigenem Ballbesitz schoben sich die Außen weit nach vorn, in der Defensive wurde aus der Dreierkette meist eine Fünferkette. In der ersten halben Stunde liefen Aues Spieler aggressiv an, so mutig und forsch hatten sich diese Saison nur wenige Mannschaften in der Alten Försterei gezeigt. Das erinnerte stark an den Fußball, mit dem die TSG Hoffenheim durch die Bundesliga wirbelt. Tatsächlich hat Aues Trainer Domenico Tedesco eine Hoffenheimer Vergangenheit. Wie sein Freund Julian Nagelsmann war er lange Jugendtrainer der TSG, ehe er vor etwas mehr als einem Monat das Angebot des FC Erzgebirge annahm. Unter seiner Führung konnte der Klub die Abstiegsränge verlassen und holte nun elf Punkte aus sechs Spielen.

Aue hatte die bessere Spielanlage

Union fand für sehr lange Zeit überhaupt kein Mittel, Aue war die bessere Mannschaft mit den etwas zwingenderen Chancen und der besseren Spielanlage. Die beste Berliner Möglichkeit bot sich Sebastian Polter, nachdem Aues Torwart Martin Männel ein Abschlag völlig misslang und in den Beinen von Steven Skrzybski landete. Der Angreifer spielte sofort weiter auf Polter, der den Ball aber vertändelte. Unions Mittelstürmer erwischte wie viele seiner Mitspieler einen gebrauchten Tag.

Gegen die bei gegnerischem Ballbesitz sehr kompakt und eng stehenden Gäste bewegten sich die Berliner zu wenig, oft wirkten die Angriffsbemühungen statisch. Hatte die Niederlage in Hannover doch mehr Wirkung in den Köpfen hinterlassen als Trainer Jens Keller unter der Woche noch glaubhaft machen wollte?

Auch in der zweiten Halbzeit blieb Unions Spiel verkrampft. Aue dachte gar nicht daran, die Strategie zu ändern und griff weiter an. Ein Schuss von Pascal Köpke, Sohn des ehemaligen Nationaltorwarts Andreas Köpke, striff nur knapp am Pfosten vorbei. Dimitri Nazarov versuchte es zwei Mal erfolglos aus der Ferne. Je länger das Spiel dauerte, desto hilfloser wurden die Berliner Bemühungen. Nur einmal noch, in der letzten Minute der regulären Spielzeit, flog ein hoher Ball in den Strafraum der Gäste, aber dort warte nicht Sebastian Polter, sondern Kenny Prince Redondo. Der aber ist kein Kopfballspezialist. Der Ball flog knapp am Tor vorbei, passend zu diesem aus Berliner Sicht vollkommen misslungenen Vorabend.

Folgen Sie der Sportredaktion auf Twitter: