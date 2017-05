Mitte der zweiten Halbzeit begannen am westlichen Ende des Olympiastadions die Feierlichkeiten im Walzertakt. Da, wo die gut 10.000 Anhänger von Rasenballsport Leipzig ihre Plätze gefunden hatten. „Europapokal“, sangen sie, „Europapokaaaaal.“ Dass der Aufsteiger sich sportlich für den Europapokal qualifiziert hat, steht schon länger fest, am Samstagabend aber sicherten sich die Leipziger durch einen 4:1 (1:0)-Erfolg über Hertha BSC auch mindestens Platz drei in der Fußball-Bundesliga und damit die Zulassung zur Champions League. Hertha hingegen ist nach der zweiten Heimniederlage im Jahr 2017 zwar weiterhin Fünfter, die Teilnahme an der Europa League aber längst noch nicht sicher.

Blauer Himmel, sanftes Abendlicht, dazu ein mit 62.301 Zuschauern gut gefülltes Olympiastadion, in dem beide Lager ordentlich Stimmung machten. Die Atmosphäre hatte etwas von Klassenkampf, was auch an Rasenballsport lag, einem Konstrukt, das bei traditionellen Fußballfans auf wenig Gegenliebe stößt. Herthas Anhang nutzte das Gastspiel der Leipziger in Berlin, um ein paar grundsätzliche Botschaften loszuwerden. Bei Anpfiff hüllte sich die ganze Kurve in Schwarz. „Fans als Gefahr! RB hofieren! Geldgier und Korruption. Financial Fairplay? Produkte statt Vereine! Keine Mitbestimmung! Der Fehler liegt im System“, stand auf den Transparenten, die über die Ostkurve verteilt hochgehalten werden. Dann erschienen die Konterfeis von unter anderem Dietrich Mateschitz und Dietmar Hopp, die als „die wahren Totengräber des Fußballs“ bezeichnet wurden.

Auch auf dem Platz ging es intensiv zur Sache. Beiden Mannschaften war anzumerken, dass sie in der auslaufenden Saison noch Ziele haben, wobei die Gäste schneller ins Spiel fanden. Marcel Sabitzer hatte schon nach knapp fünf Minute die erste große Chance für die Gäste. Nach einer Hereingabe von Emil Forsberg kam er am kurzen Pfosten zum Abschluss, lenkte den Ball aber am Tor vorbei.

Totengräber des Fußballs. Die Hertha-Fans bezogen deutlich Stellung gegen das Konstrukt RB Leipzig. Foto: Reuters

Die Berliner, bei denen John Anthony Brooks und Valentin Stocker nach ihren Muskelverletzungen in die Startelf zurückgekehrt waren, schafften es in der Anfangsphase nicht, Ruhe ins Spiel zu bringen – und gerieten fast folgerichtig nach etwas mehr als zehn Minuten in Rückstand. Sabitzer konnte in aller Ruhe aus dem Halbfeld flanken, Timo Werner stieg zwischen den beiden Innenverteidigern Brooks und Langkamp hoch und wuchtete den Ball unbedrängt zum 1:0 ins Tor. Es war sein 18. Saisontreffer. Der Nationalspieler vergab noch vor der Pause die große Chance zum 2:0, als er allein auf Rune Jarstein zulief, Herthas Torhüter seinen Schuss jedoch mit einer glänzenden Reaktion parierte.

RB Leipzig ist durch den Sieg direkt für die Champions League qualifiziert

Nach einer guten halben Stunde wurde Hertha mutiger. Den Berlinern gelang es, das Geschehen nun stärker in die Hälfte der Leipziger zu verlagern. Und sie hatten durch Alexander Esswein auch eine herausragende Chance auf den Ausgleich. Nach einem Konter aus der eigenen Hälfte und einem Doppelpass mit Vladimir Darida hatte Esswein nur noch Peter Gulasci vor sich, konnte den Ball aber nicht als Leipzigs Torhüter vorbeibringen. Schon bei der Auswärtsniederlage in Mönchengladbach hatte Esswein in einer ähnlichen Situation den möglichen Ausgleich vergeben.

Die zweite Halbzeit fing ähnlich an wie die erste – mit Vorteilen für die Leipziger. Sebastian Langkamp sah sich dazu genötigt, einen Konter der Gäste mit einem taktischen Foul zu unterbinden und sah dafür die Gelbe Karte. Da es seine fünfte in dieser Saison war, fehlt er nächste Woche beim Auswärtsspiel in Darmstadt, genauso wie Brooks, den es kurz vor Schluss erwischte.

An Missgeschicken mangelte es bei Hertha in der zweiten Hälfte nicht. Esswein verlor in der 54. Minute am eigenen Strafraum komplett den Überblick und spielte den Ball genau in den Fuß von Leipzigs Stürmer Yussuf Poulsen. Der Däne versuchte es selbst, anstatt auf den freistehenden Werner abzulegen und scheiterte an Jarstein.

Noch in derselben Minute bekam Poulsen eine zweite Chance – und nutzte sie. Beim Versuch, den Ball nach einem Rückpass nach vorne zu spielen, rutschte Jarstein auf dem Rasen weg, diesmal legte Poulsen quer, so dass Werner den Ball nur noch zum 2:0 über die Linie stupsen musste. Hertha BSC war der Schock über die unerfreuliche Entwicklung der Dinge deutlich anzumerken. Trainer Pal Dardai brachte nach einer guten Stunde zwar noch Mitchell Weiser, der nach anderthalbmonatiger Verletzungspause sein Comeback feierte und mit viel Eifer zur Sache ging.

Die Überzeugung, dem Spiel noch eine Wende zu geben, hatte Herthas Mannschaft allerdings lange nicht – bis ihr fünf Minuten vor dem Ende plötzlich der Anschlusstreffer gelang. Nach einem Freistoß köpfte Vedad Ibisevic den Ball zum eingewechselten Rani Khedira zurück, der ihn zum 1:2 ins eigene Tor lenkte. Der eingewechselte Davie Selke aber machte mit zwei Toren die leisen Hoffnungen der Berliner auf ein Unentschieden zunichte.