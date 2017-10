Nach einer gespielten Stunde schickte Herthas Trainer Pal Dardai seine Reservespieler zum Warmmachen. Diese waren noch vollzählig, weil es bis dahin keinen Grund gegeben hatte, Wechsel vorzunehmen. Hertha BSC führte vor 52.131 Zuschauern im Olympiastadion mit 2:0 gegen den Hamburger SV und sah wie der sichere Sieger aus. Dardais Mannschaft hatte sich nach zuletzt zwei Niederlagen mühevoll zurückgekämpft ins Geschäft. Zwar mussten die Berliner nach einem späten Anschlusstreffer der Hamburger und einer hektischen Schlussphase noch einmal ordentlich zittern, aber am Ende stand ein 2:1 (1:0)-Sieg, der vom blau-weißen Anhang in der Ostkurve frenetisch gefeiert wurde.

Die Berliner haben sich mit dem dritten Saison-Heimsieg und nunmehr 13 Punkten etwas Luft verschafft und Druck vom Verein genommen. Der Hamburger SV aber bleibt weiterhin mitten im Abstiegskampf der Bundesliga stecken.

Für das so wichtige Spiel setzte Herthas Trainer Dardai auf Routine und Erfahrung. So lief der 29 Jahre alte Abwehrchef Sebastian Langkamp nach kurzer Ausfallzeit und nur zwei Trainingseinheiten in der Innenverteidigung auf. Dafür rückte sein Vertreter Niklas Stark eine Position nach vorn an die Seite von Per Skjelbred. Und wie gut diese Maßnahme war, zeigte sich bereits nach einer Viertelstunde. Wobei hier weniger die defensiven Qualitäten Starks zum Tragen kamen. Sondern sein gutes Timing bei offensiven Eckbällen, das er bereits am vergangenen Mittwoch im DFB-Pokal gegen Köln (1:3) bewiesen hatte.

Das Spiel war zerfahren

Marvin Plattenhardt zirkelte den Eckstoß von der rechten Seite wunderbar auf den ersten Pfosten, wo sich Stark hingeschlichen hatte und hochgestiegen war. Gegen dessen Bogen-Kopfball ins lange Eck war der Hamburger Torwart Christian Mathenia machtlos.

Es war eine Führung, die sich nicht zwingend angedeutet hatte, die aber in der Gesamtschau der ersten Hälfte durchaus verdient war. Mehr echte Torchancen konnten sich die Berliner zwar nicht erspielen im ersten Durchgang, aber die Hamburger waren eben auch nicht besser. Mal abgesehen von einer Halbchance für André Hahn, dessen Kopfball nach einem Konter aber weit am Tor vorbei ging.

Es hatte sich ein Spiel entwickelt, wie es zu erwarten gewesen war. Wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die jeweils seit sieben Pflichtspielen nicht mehr gewonnen haben und entsprechend verunsichert sind, kann man keinen formvollendeten Kombinationsfußball erwarten. Das Spiel war zerfahren und immer wieder durch Ungenauigkeiten und Unterbrechungen geprägt.

Am Ende gerieten die Berliner unter Druck

Selbst mit der Führung im Rücken fanden die Berliner sehr selten in jene Sicherheit, die sie in Heimspielen in den vergangenen zwei Spielzeiten so oft ausgezeichnet hatte. Aber hinter Hertha liegen eben zwei frische Heimniederlagen gegen den FC Schalke 04 in der Liga und Köln im Pokal.

Das änderte sich etwas nach dem Wiederanpfiff. Der zweite Abschnitt war keine fünf Minuten alt, da köpfte Karim Rekik die Berliner zum 2:0. Dieses Mal nach einer Ecke von Mitchell Weiser. Der Treffer war in seiner Anmutung fast ein Abbild des ersten Tores.

Jetzt aber mussten die Hamburger volles Risiko gehen, wollten sie noch einmal in dieses Spiel zurückkehren. Und so boten sich den Gastgebern mehr Räume. Hertha fuhr nun den einen oder anderen Konter. Eine gute Gelegenheit ließ Valentino Lazaro ungenutzt, der an Mathenia scheiterte, kurz darauf dribbelte sich Plattenhardt durch die Hamburger Reihen, sein Zuspiel kam aber nicht an.

Die Berliner konnten ihre Gelegenheiten, die sich im Umkehrspiel ergaben, nicht nutzen. Dafür schlugen die Hamburger zu. Nach einem Konter und einer Flanke von Dennis Diekmeier kam der eingewechselte Jann-Fiete Arp zum Schuss – Rune Jarstein im Hertha-Tor war machtlos. Und so wurde es in der Schlussphase noch einmal hektisch. Die Berliner gerieten ziemlich unter Druck, überstanden aber mit etwas Glück diese Phase schadlos.