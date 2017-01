Union Berlin hat mit einem geglückten Jahresstart die Ambitionen im Aufstiegsrennen unterstrichen. Die Berliner gewannen am Freitagabend im ersten Spiel der Rückrunde in der Zweiten Liga gegen den VfL Bochum mit 2:1 (0:1). Damit rückten die Berliner mit 31 Punkten als Tabellen-Vierter bis auf einen Zähler an Rang drei heran. Die weiteren Erstliga-Aspiranten bestreiten erst am Wochenende und am Montag ihre Partien des 18. Spieltages.

Den Rückstand durch Tim Hoogland (40. Minute) konterten Winter-Einkauf Sebastian Polter (67.), der ein Ausrutscher von VfL-Kapitän Felix Bastians nutzte, und Steven Skrzybski (80.) mit ihren Treffern. (dpa)



