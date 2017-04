Sie steckten ihre Köpfe zusammen, ganz dicht. Sie redeten, hörten einander an und kamen doch zu keiner gemeinsamen Lösung. Die Unterredung von Schiedsrichter Sven Jablonski mit Sebastian Polter sollte kein positives Ende für den Angreifer des 1. FC Union haben. Wenige Augenblicke nach dem Wortwechsel nestelte Jablonski an seiner Hosentasche und hielt die Rote Karte in den Berliner Abendhimmel. Polter verließ schnurstracks das Spielfeld, während sein Gegenspieler Tim Kister sich noch am Boden wälzte. Polter hatte ihm zuvor von hinten erwischt, der Schiedsrichter wertete es als Absicht und damit als Tätlichkeit. Gut aus Berliner Sicht, dass Union so früh in der zweiten Halbzeit schon 2:0 führte. Den Vorsprung brachte die Mannschaft auch zu zehnt über die Zeit und gewann 2:1 gegen den SV Sandhausen. So wichtig der Sieg im Aufstiegskampf ist, so sehr schmerzt die Hinausstellung von Polter. Union wird vermutlich für den Rest der Saison auf seinen gefährlichsten Stürmer verzichten müssen.

Der Verlust trübte den ansonsten gelungenen Abend doch bedenklich. Dabei hatte alles so gut angefangen. Bei prächtiger Stimmung dominierte Union von Beginn an. Sandhausen, nicht für seine reisefreudigen Anhänger bekannt, hatte zugestimmt, den Gästeblock mit Berliner Fans füllen zu lassen. So sorgten 22 012 Zuschauer in der Alten Försterei, 21922 von ihnen Union-Fans, für eine bundesligareife Kulisse.

Durch die Hinausstellung von Polter änderte sich das Spiel

Die Gastgeber hätten sich das Leben in der aufgeheizten Atmosphäre frühzeitig leicht machen können. Gleich in der Anfangsphase kam Roberto Puncec drei Meter vor dem gegnerischen Tor frei zum Kopfball, aber da war ja noch Marco Knaller. Wie der Torwart des SV Sandhausen noch eine Hand an den Ball bekam, wird wohl ewig sein Geheimnis bleiben. Nichts war es mit der frühen, beruhigenden Führung, nach der sich die Berliner so sehr sehnten. Auch Toni Leistner konnte den Ball nach einer Ecke nicht im Tor unterbringen. Nachdem die Anfangsoffensive nicht den gewünschten Erfolg gebracht hatte, wurde es für einige Minuten unansehnlich. Der Ball war öfter und länger in der Luft als auf dem Rasen. Einmal prügelte Felix Kroos das arme Spielgerät gar ganz über das Dach, weit raus aus dem Stadion. Sandhausen, als Neunter im Niemandsland der Tabelle, beschränkte sich aufs Verteidigen und hatte nur bei Flanken oder Standards Probleme. Bis vor das gegnerische Tor konnte sich Union kaum einmal kombinieren. Umso überraschender die Führung. Christopher Trimmel schlug den Ball in die Mitte, wo Simon Hedlund direkt in den Lauf von Philipp Hosiner verlängerte. Der Österreicher traf sicher zum 1:0. Kurz darauf vergab Damir Kreilach per Kopf das zweite Tor.

Gleich nach Wiederbeginn machte es der Kroate aber besser. Nach einer Ecke wurde der Versuch von Kristian Pedersen zwar geblockt, aber per Abpraller gelangte der Ball zu Kreilach, der nur noch einschieben brauchte. Union hatte das Geschehen unter Kontrolle, nicht ein einziges Mal war Sandhausen bis zu diesem Zeitpunkt vor das Berliner Tor gekommen. Doch durch die Hinausstellung von Polter änderte sich das Spiel. Mit einem Mann mehr drängten die Gäste auf den Anschlusstreffer und wurden durch einen Kopfball des eingewechselten Lucas Höler belohnt. Sandhausen drückte, ein weiteres Tor hätte wohl das Ende aller Berliner Aufstiegsträume bedeutet. Die Fans sangen ihrer Mannschaft Mut zu und wenn sie nicht sangen, knabberten sie an den Fingernägeln. Ein reines Nervenspiel, das nach vier Minuten Nachspielzeit ein glückliches Ende für die Berliner fand. Ohne Polter zwar, aber mit drei wichtigen Punkten.

Folgen Sie der Sportredaktion auf Twitter: