Der 1. FC Union hat seine Aufstiegsambitionen in der Zweiten Liga eindrucksvoll untermauert. Beim wiedererstarkten FC St. Pauli feierten die Köpenicker am Freitagabend einen verdienten 2:1 (1:0)-Erfolg und festigten damit ihren zweiten Tabellenplatz. Vor 29 546 Zuschauern im erneut ausverkauften Millerntor-Stadion trafen Sebastian Polter (19.) und Damir Kreilach (48.) für das beste Rückrunden-Team, das im zehnten Anlauf erstmals in Liga 2 auf St. Pauli dreifach punktete. Der zuletzt fünfmal unbesiegte Kiezclub, für den Aziz Bouhaddouz (83.) nur noch verkürzen konnte, muss nun weiter gegen den Abstieg kämpfen. (dpa)

