Der 1. FC Union Berlin hat die schwache Form der Verfolger im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga genutzt und den dritten Tabellenplatz erobert. Dafür reichte den Berlinern am Sonntag ein 2:1 (2:0)-Erfolg beim Karlsruher SC. Vor 13 531 Zuschauern verwandelte Simon Hedlund früh einen Foulelfmeter (6. Minute). Mit dem Eigentor von David Kinsombi, der auch den Elfmeter verursachte, fiel die Vorentscheidung (37.). Ebenfalls per Strafstoß verkürzte Moritz Stoppelkamp (77.). Die Lage der Badener, bei denen Franck Kom Gelb-Rot sah (90.+1), wird im Abstiegskampf immer bedrohlicher.

Der Tabellenzweite Hannover 96 hält ebenfalls Kurs auf die Rückkehr in die erste Liga. Martin Harnik und Kenan Karaman sicherten den Niedersachsen einen 2:1 (0:0)-Sieg bei Dynamo Dresden. Spitzenreiter VfB Stuttgart hatte bereits am Freitag gewonnen. Im Kellerduell zwischen Arminia Bielefeld und dem FC St. Pauli gab es am Sonntag keinen Sieger: Dem Tabellenvorletzten Arminia Bielefeld gelang spät der Treffer zum 1:1 (0:0)-Endstand. (dpa)

