Ohne Topscorer Elmedin Kikanovic, der wegen muskulären Problemen kurzfristig ausfiel, dauerte es bis zum letzten Viertel, ehe Alba Berlin vor 12 225 Zuschauern zur Hochform auflief. Der überragende Tony Gaffney (21 Punkte) im Trikot der Berliner setzte mit seinem fünften Dunking den umjubelten Schlusspunkt in der Arena am Ostbahnhof und sorgte für Standing Ovations. Weiter geht es für Alba nun am siebten Januar in Vechta (20.30 Uhr). (Tsp)

Folgen Sie der Sportredaktion auf Twitter: