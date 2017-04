Cristiano Ronaldo hat dem FC Bayern gestern Abend schrecklich wehgetan. Der Angreifer von Real Madrid schoss zuerst drei Tore beim 4:2-Sieg gegen die Münchner, weshalb die Spanier nun im Halbfinale der Champions League stehen. Später verbreitete er dann ein bisschen Fake News: "Es gibt keinen Zweifel, ​​dass Real Madrid besser war.“

Das war gemein deswegen, da Ronaldo sicher wusste, dass zwei seiner drei Tore aus einer Abseitsposition fielen und dass dieses Spiel vermutlich auch schon deshalb diese für Real vorteilhafte Wendung genommen hatte, weil Bayerns Arturo Vidal zu Unrecht des Feldes verwiesen worden war. Sprich: Der Schiedsrichter, Viktor Kassai, ließ schon ein wenig Zweifel aufkommen, dass Real Madrid besser war.

Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge drückte am drastischsten Aus, was Spieler wie Trainer der Münchner, auch meinten: „Wir sind beschissen worden.“ Das alles war verständlich. Der FC Bayern lieferte nach der 1:2-Heimniederlage vor einer Woche nicht nur ein großes Spiel ab, er riskierte auch sehr viel. Mats Hummels, Jerome Boateng und Robert Lewandowski standen auf dem Platz, obwohl sie – aus sportmedizinischer Sicht – vielleicht nicht hätten auf dem Platz stehen sollen.

Es gibt Spiele, sie sind selten, in denen Verein und Spieler sich besonders aufopfern. In denen sie bewusst die Gefahr eingehen, dass der Einsatz schlimme Folgen haben könnte. Gestern war so ein Spiel. Nun ist nicht überliefert, ob Hummels, Boateng oder Lewandowski noch Nachwirkungen von diesem Kampf in Madrid davongetragen haben. Doch einer der Besten, Torhüter Manuel Neuer, hat sich den Fuß gebrochen und fällt wohl für den Rest dieser Saison aus.

Das alles macht die Niederlage so bitter und den Zorn auf den Schiedsrichter so verständlich. Und trotzdem: Der FC Bayern muss nach vorne blicken, und nicht an allem, was gestern schief lief, ist der Schiedsrichter schuld.

Ancelotti kann gut mit Menschen, aber nicht so gut mit Konflikten

In der vergangenen Saison unter Trainer Pep Guardiola waren sich die meisten Beobachter einig, dass die Münchner trotz der Niederlage im Champions-League-Halbfinale gegen Atlético Madrid die beste Mannschaft Europas waren. Unter Ancelotti ist kaum einer mehr dieser Auffassung. Der Italiener ist bislang ein Verwalter des Guardiola-Erbes und im Gegensatz zu dem Spanier, kann er gut mit Menschen, auch weil er Konflikten aus dem Weg geht. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile. Ancelotti streichelt die Seelen verdienter Spieler wie Xabi Alonso, Philipp Lahm oder Franck Ribéry, indem er ihnen viele Einsatzzeiten gibt.

Video 01:19 Min. Bayern nach CL-Aus sauer auf Schiris: 'Zehn gegen 14 ist schwer'

Nun haben die Münchner gestern nicht das Spiel verloren, weil sie die in ihrer Vereinshistorie älteste Mannschaft (knapp über 30 Jahre im Schnitt) aufgestellt haben. Aber spätestens in der nächsten Spielzeit, wenn Philipp Lahm und Xabi Alonso ihre Karrieren beendet haben, muss Ancelotti den Umbruch nicht nur einleiten, sondern schon vollzogen haben. Ob das aber funktioniert mit jungen Spielern wie Renato Sanches oder Joshua Kimmich, denen Ancelotti das Vertrauen eher entzogen als geschenkt hat, ist die große Frage.

Bayern München hat gestern ein wichtiges Spiel verloren. Viel bedeutender ist aber, was jetzt kommt, wenn die alten Heroen um Lahm sukzessive aufhören. Ancelotti handelt bislang nicht so, als hätte er eine Antwort darauf.