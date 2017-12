Im vergangenen Geschäftsjahr hat der Klub mehr als 38 Millionen Euro eingenommen und damit mehr als je zuvor. Auch beim Gewinn und den Mitgliederzahlen konnte Zingler auf der Jahreshauptversammlung Rekorde verkünden. Wenn alles gut geht, soll die Alte Försterei ab 2019 ausgebaut werden – egal in welcher Liga der Klub dann um Punkte kämpft. Die aktuelle Kapazität von 22.000 reicht schon heute bei den meisten Spielen nicht mehr aus. Nach dem Umbau sollen 37.000 Menschen ins Stadion passen. Und auch sonst tut sich infrastrukturell einiges. Der Nachwuchs bekommt endlich ein modernes Leistungszentrum, und im Frühjahr eröffnet Union einen Fanshop im Zentrum Berlins – es wird der erste sein außerhalb des Union-Kernlandes in Köpenick. Zufall ist das nicht. Denn der Verein wächst nicht nur, er öffnet sich auch ein Stück weit.

Lange lebte Union von seiner Wagenburgmentalität. Wir gegen den Rest. Schulter an Schulter für Eisern Union. Dieses Familiäre, Intime und manchmal Abschottende ist immer noch stark ausgeprägt, die Klubführung versucht jedoch, in gewissen Bereichen dagegenzuwirken. Denn die Wachstumschancen in Köpenick und Umgebung sind endlich, das Image des Vereins aber ist sehr positiv. Zingler will dieses Potenzial nutzen.

Es wird immer schwieriger, an Tickets zu kommen

Seit einigen Jahren wird auf den Tribünen nicht mehr nur berlinert. Auch für Zugezogene ist Union interessant geworden. Viele Engländer sind von der Atmosphäre in der Alten Försterei begeistert und entdecken einen Fußball wieder, der auf der Insel vor langer Zeit verloren ging, ein Fußball mit Stehplätzen, guter Stimmung, bezahlbaren Tickets und deutlich weniger Event-Rahmenprogramm als in der Premier League.

Damit gelingt Union etwas, was Hertha seit Jahrzehnten mit relativ bescheidenem Erfolg versucht: neue Zuschauer zu gewinnen. Und zwar Fans, die alle zwei Wochen im Stadion sind, und nicht nur Gelegenheitsgäste, die sich ein Topspiel gegen Bayern oder Dortmund angucken, sonst aber lieber auf der Couch den FC Barcelona verfolgen. Diese Öffnung hat allerdings auch ihren Preis. Die Rechnung ist simpel: Wenn das Stadion schon jetzt fast zu 100 Prozent ausgelastet ist und trotzdem neue Leute reinsollen, muss ein Teil der alten draußen bleiben. Deshalb ändert der Verein die Bedingungen für den Dauerkartenkauf. Hatten die Inhaber eines Saisontickets bisher ein Reservierungsrecht für die nächste Saison, gilt dieses nur noch, wenn sie gleichzeitig auch Mitglied sind. „Wir können nicht nur die Leute ins Stadion lassen, die schon dreißig Jahre hier sind, die sterben irgendwann aus“, sagt Unions Präsident. „Wir müssen auch anderen die Möglichkeit geben, zu Union zu kommen.“

Union lebt gerne mit dem Status des Underdogs

Das gefällt nicht allen. Schließlich war Union schon immer betont anders. In der DDR war der Klub ein Sammelbecken für Arbeiter, Alternative und Systemkritiker. Die Funktionäre sahen lieber den Stasi-Verein BFC Dynamo siegen und benachteiligten Union. Oft wurden die besten Spieler „wegdelegiert“, und so leben die Köpenicker schon lange und gerne mit dem Status des Underdogs. Zur Obrigkeit besteht bei vielen Fans noch heute eine gewisse Skepsis. Warum soll ich irgendwo Mitglied werden, wenn ich doch einfach nur Fußball gucken will? Irgendwie muss der Verein aber eine Auswahl treffen. Denn oft genug übersteigt die Nachfrage das Angebot. „Wir sind mit der Entscheidung auch nicht glücklich, es ist aber das geringste Übel“, sagt Zingler.

Ähnliche Kapazitätsprobleme wie bei den Heimspielen gibt es mittlerweile auch beim Weihnachtssingen. Am 23. Dezember findet diese mittlerweile von vielen Vereinen kopierte Tradition schon zum 15. Mal statt. Aus 89 Fans, die 2003 in die sanierungsbedürftige Alte Försterei kamen, sind fast 30.000 geworden. Wahrscheinlich könnte Union auch doppelt so viele Tickets verkaufen. Es ist die Schattenseite des Erfolgs. Nicht alle können dabei sein, viele müssen draußen bleiben. Andere Vereine kennen das Phänomen schon lange, bei Union müssen sie sich wohl daran gewöhnen, zumindest bis der Stadionausbau geschafft ist. Bis dahin vergehen aber noch ein paar Jahre, und sollte der Aufstieg tatsächlich gelingen, werden die Schlangen beim Eintrittskartenverkauf für die Heimspiele noch länger. Schulter an Schulter – für ein Ticket gegen die Bayern.