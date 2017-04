Irgendwie war alles anders an diesem Mittwochabend. Die Zuschauer strömten zwar wie sonst auch zum Dortmunder Stadion, doch die große Vorfreude mochte sich nicht einstellen vor dem Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals von Borussia Dortmund gegen den AS Monaco. Keine Gesänge oder Schlachtrufe, die Gespräche waren gedämpft, die Blicke ernst. Und so erging es wohl auch einigen Spielern. „Bis zum Anpfiff war bei mir alles im Kopf, nur kein Fußball. Was gestern passiert ist, wünsche ich niemandem. Wir haben erst Zuhause realisiert, wieviel Glück wir hatten. Ich weiß, dass der Fußball wichtig ist, aber wir sind auch nur Menschen“, sagte Nuri Sahin und Julian Weigl ergänzte: „Jeder funktioniert in so einer Situation anders. Wir konnten am Anfang nicht so frei spielen. In der zweiten Halbzeit haben wir die Köpfe ausgeschaltet und Gas gegeben.“

Ob es für den Bundesligisten nach dem 2:3 (0:2) aber für das Halbfinale in der Champions League reicht, wird erst das Rückspiel am Mittwoch in Frankreich zeigen.

Der BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke saß auf der Tribüne neben reichlich Prominenz wie Innenminister Thomas de Maizière, NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft oder DFB-Boss Reinhard Grindel. „Wir wollen, dass solche Spiele stattfinden, wir wollen dem Terror nicht weichen“, sagte de Maizière bei Sky.

Marc Bartra verfolgte das Spiel vorm TV

Dortmunds Spieler liefen beim Aufwärmen allesamt mit einem T-Shirt von Marc Bartra auf. Der Spanier, der sich bei dem Anschlag vom Dienstag am Arm schwer verletzte und operiert werden musste, verfolgte das Spiel am Fernseher.

Im Stadion wurde es dann emotional. Die Kult-Hymne „You'll never walk alone“ wurde vor dem Anpfiff von den Rängen noch etwas lauter gesungen, dazu hatten die Fans auf der Südtribüne in einer riesengroßen Choreographie ein überdimensionales BVB erzeugt. Von Beginn an feuerten sie ihr Team frenetisch an. noch einmal hoffen für das Rückspiel. Die Dortmunder Chancen, noch ins Halbfinale einzuziehen, sind nicht groß, aber noch existent. So sagte der Dortmunder Trainer Thomas Tuchel: „Wir haben keine Lust, da auszuscheiden.“ (mit dpa)