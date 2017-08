Der ehemalige Schiedsrichter und Fernsehexperte Markus Merk hat nach den Aussagen seines Kollegen Manuel Gräfe im Tagesspiegel Konsequenzen gefordert. "Ich bin über diese Aussagen schockiert. Ich bin immer ein Teil des Systems - und Manuel Gräfe ist es auch", sagte Merk dem Sender Sky. Vor allem zeigte sich Merk über die Kritik an Felix Zwayer entsetzt: "Er ist nach Felix Brych die Nummer zwei, ein ganz toller Schiedsrichter. Zwayer hat Gräfe in der internationalen Liste überholt. Eine traurige Situation: Ich hoffe, man wird die notwendigen Konsequenzen ziehen."

Der Berliner Bundesliga-Schiedsrichter Gräfe hatte in einem Interview mit dem Tagesspiegel gesagt, dass es bei den früheren Schiedsrichter-Chefs Hellmut Krug und Herbert Fandel zu oft nicht nach Leistung, sondern nach Gusto gegangen sei: „Die beiden haben sich ihre Schiedsrichterliste so zusammengebastelt, wie sie es wollten. Es ging nicht vorrangig nach Leistung und deshalb zu Lasten des Fußballs, wie man ja auch an dem Leistungsabfall bis zum Sommer 2016 merkte.“

Er pfeift heute Freiburg gegen Frankfurt

Gräfe kritisierte ausdrücklich auch den Aufstieg des Fifa-Schiedsrichters Felix Zwayer, der in den Hoyzer-Skandal verstrickt war. Besser liefe es erst, seit Lutz Michael Fröhlich das Amt übernommen hätte. „Seitdem er die Verantwortung trägt, geht es ausschließlich nach Leistung“, sagte Gräfe.

Fröhlich wiederum maßregelte den Berliner Unparteiischen in einer öffentlichen Stellungnahme. „Bei allem Verständnis zu einer öffentlichen Meinungsäußerung geht es entschieden zu weit, wenn ein Schiedsrichter einen Kollegen öffentlich und in dieser Form attackiert“, sagte Fröhlich in einem Statement, das der DFB verbreitete. „Darüber muss mit Manuel Gräfe geredet werden, und zwar zeitnah. Gleiches gilt für seine Einlassungen zu Herbert Fandel und Hellmut Krug. Auch das kann man so nicht stehen lassen.“

Gräfe rückte nicht von seiner Aussage ab - und unterstrich sie in der „Bild am Sonntag“ nochmals. Er habe nichts gegen Fandel und Krug und keine persönlichen Motive für seine Äußerungen. Er habe Fandel und Krug seine Kritik auch schon persönlich mitgeteilt, aber es habe sich nichts geändert. Gräfe ist trotz seiner Äußerungen weiterhin für das Spiel zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt am Sonntag angesetzt. (Tsp)