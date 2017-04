Langsam nimmt das mit der Auswärtsschwäche bei Hertha BSC pathologische Züge an. Besser hätten die Voraussetzungen am Samstag gar nicht sein können, um die schwarze Serie zu beenden. Der FSV Mainz 05 befand sich im freien Fall, hatte fünf Spiele hintereinander verloren – und erwies sich für insgesamt schwache Berliner doch als zu stark. 0:1 (0:1) hieß es am Ende durch einen Treffer, der offiziell als Eigentor von John Anthony Brooks gewertet wurde. Es war für Hertha die achte Auswärtsniederlage hintereinander in der Bundesliga – und ein neuer Vereinsrekord, über den sich in Berlin niemand freuen dürfte.

Was die rund 30 000 Zuschauer in Mainz erwarten würde, war schon nach zehn Sekunden zu erahnen. Nach einem langen Ball wurde der Mainzer Stürmer Jhon Cordoba an der Mittellinie von Per Skjelbred und Sebastian Langkamp beim Kopfballduell in die Zange genommen. Der Kolumbianer machte sich nach dem Zusammenstoß ernste Sorgen um die Unversehrtheit seines Gebisses. Die Botschaft des ersten Zweikampfs lautete: Hier und heute treffen zwei Teams aufeinander, die sich nichts schenken würden. Das Resultat war von überschaubarem Niveau. Vor allem zu Beginn mangelte es beiden Mannschaften an Präzision.

Nach etwa 20 Minuten kamen die Mainzer besser ins Spiel. Ihnen wurde von den Gästen bewusst die Initiative überlassen. Weiter sah der Plan von Herthas Trainer Pal Dardai vor, nach Ballgewinnen über Konter zum Abschluss zu kommen. Dieser Teil funktionierte vor der Pause kein einziges Mal. Hertha brachte in der ersten Hälfte keinen Torschuss zustande. Möglicherweise war das auch der Personalsituation geschuldet. Mit Maximilian Mittelstädt, Allan und Genki Haraguchi standen drei Neue in der Startelf, nachdem neben dem gelbgesperrten Vladimir Darida kurzfristig auch noch Valentin Stocker und Niklas Stark ausgefallen waren.

Den Mainzern, bei denen mit Levin Öztunali immerhin der torgefährlichste Spieler der vergangenen Wochen fehlte, war anzumerken, dass sie den Ernst der Lage erkannt haben. Unter dem Motto „#Mainzbleibt1“ sollte die ganze Stadt noch einmal für den Abstiegskampf mobilisiert werden. Spielerisch ließ die Darbietung einiges zu wünschen übrig, das aber machten die Hausherren mit ihrer Einstellung mehr als wett. Das Geschehen spielte sich vornehmlich in der Hälfte der Berliner ab, unter anderem weil die Mainzer die Mehrzahl der zweiten Bälle gewannen.

Nach vorne tat Hertha – wie so oft auf fremden Plätzen – zu wenig

Mitte der ersten Hälfte musste Herthas Torhüter Rune Jarstein bei einem Fernschuss von Danny Latza erstmals eingreifen. Cordoba und Stefan Bell setzten in kurzer Folge zwei Kopfbälle über das Berliner Tor, und als der Ball einmal ungehindert durch die Verteidigung der Gäste gerutscht war und Robin Quaison plötzlich frei stand, zögerte der Mainzer zu lange, so dass Peter Pekarik mit einer Grätsche noch klären konnte.

Nach vorne tat Hertha – wie so oft auf fremden Plätzen – zu wenig, trotzdem schienen die Gäste das 0:0 immerhin in die Pause zu retten. Doch die reguläre Spielzeit war gerade abgelaufen, als Latza in zentraler Position vor dem Berliner Strafraum zum Schuss kam. Der Ball wurde von Brooks unhaltbar zum 0:1 abgefälscht. Wieder ein Weitschussgegentor für die Berliner. Schon in Köln, gegen Hoffenheim und in Mönchengladbach waren sie aus der Distanz bezwungen worden.

Fast 50 Minuten dauerte es bis zur ersten Offensivaktion der Gäste. Mittelstädt überspielte mit einem langen Pass die Mainzer Defensive, Kalou nahm den Ball perfekt an, schaffte es aber nicht, Torhüter Jannik Huth zu überwinden. Insgesamt traten die Berliner zu Beginn der zweiten Hälfte etwas forscher auf, doch die Dominanz währte nicht lange, dann übernahmen die Mainzer wieder die Initiative. Dardai reagierte, brachte Sami Allagui und Alexander Esswein für Haraguchi und den rotgefährdeten Mittelstädt.

Aber die beste Chance hatte kurz darauf Jairo Samperio auf der anderen Seite. Wenig später zwang Esswein Torhüter Huth eine Viertelstunde vor Schluss wenigstens mal wieder zum Eingreifen, dann setzte Allagui einen Ball im Nachschuss über das Tor. Hertha war in der zweiten Halbzeit besser, aber letztlich nicht gut genug für den Abstiegskandidaten aus Mainz.