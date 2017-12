„Aufwachen! Aufwachen!“ Acht Minuten vor Schluss hallte die klare Aufforderung der Berliner Fans durch das Stadion An der Alten Försterei. Im ersten Spiel nach dem überraschenden Trainerwechsel lag der 1. FC Union Berlin gegen Dynamo Dresden 0:1 zurück und während zumindest die kämpferische Leistung über weite Strecken gestimmt hatte, so wirkten die Berliner in dieser Phase völlig verunsichert und nahezu apathisch. Dresden war nun dem zweiten Tor näher als Union dem ersten und die Berliner unter den 22.012 Zuschauern gaben alles, um ihre Mannschaft anzutreiben und vielleicht doch noch die erste Heimniederlage der Saison zu verhindern. Unions Fans sind momentan allerdings deutlich besser in Form als die Spieler und so blieb es beim verdienten 0:1 (0:0). Es war das vierte Spiel in Folge ohne einen Sieg in der Zweiten Liga für den ambitionierten Berliner.

Der neue Cheftrainer André Hofschneider machte seine Ankündigung wahr und änderte im Vergleich zu den letzten Spielen unter Jens Keller nicht viel. Für den unter der Woche angeschlagenen Marcel Hartel rückte Steven Skrzybski in die Startelf. Außerdem ersetzte Dennis Daube im zentralen Mittelfeld Grischa Prömel.

Die Verunsicherung wurde von Minute zu Minute spürbarer

Union startete gegen die zuletzt zweimal siegreichen Dresdner mit Unions langjährigem Trainer Uwe Neuhaus sehr aggressiv. Schon früh liefen die Berliner die Gäste an und verhinderten so ein ruhiges Aufbauspiel der Dresdner. Nach einer flachen Eckballvariante von Christopher Trimmel kam Linksverteidiger Kristian Pedersen an der Strafraumgrenze zum Abschluss, verfehlte das Tor mit seinem schwächeren rechten Fuß aber. Nach etwa zehn Minuten kam Dynamo dann besser in Gang und wäre nach einem schlimmen Fehlpass von Akaki Gogia fast in Führung gegangen. Erich Berko schoss nach einer flachen Hereingabe von Haris Duljevic jedoch knapp am rechten Pfosten vorbei.

Union schien nun langsam ins Grübeln zu kommen und die Verunsicherung nach den schwachen Leistungen und dem Trainertausch wurde spürbar. Etwa als Jakob Busk ein Rückpass unter der Sohle durchrutschte und Unions Torwart gerade noch vor dem heranrauschenden Stürmer klären konnte. Das Spielgeschehen verlagerte sich nun in Intervallen. Dabei schaffte es aber keine der beiden Mannschaften, die Kontrolle länger als ein paar Minuten zu behalten. Klare Chancen waren selten und entstanden meist nur nach Standardsituationen.

Auch wenn Dresdens Torwart Marvin Schwäbe in der ersten Halbzeit keinen gefährlichen Schuss abwehren musste, kam Union zweimal vielversprechend in den gegnerischen Strafraum. Simon Hedlund und dem erst im Sommer aus Dresden nach Berlin gewechselten Gogia fehlte aber der direkte Zug zum Tor. Nach der Pause entschied dann Andreas Lambertz das Spiel zugunsten der Gäste. Nach einer unfreiwilligen Vorlage von Toni Kroos, schoss der Dresdner den Ball flach ins Netz. Der Berliner versuchten danach viel, es gelang ihnen aber wenig. Und so geriet der erste Auswärtssieg von Dynamo an der Alten Försterei seit 1988 letztlich nicht mehr in Gefahr.