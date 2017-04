Die Eisbären Berlin in der Eishockey-Saison 2016/2017 : Obstler am Ostbahnhof, Overtime am Olympiagelände

Die Eisbären bitten zum Saisonabschluss ihre Fans noch einmal in die Mercedes-Benz-Arena. Derweil läuft in München das erste Finale -mit 2:2 geht es in die Overtime. Mehr im Saisonblog.