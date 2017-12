Die Eisbären Berlin in der Eishockey-Saison 2017/18 : Jetzt live: 0:1 im zweiten Drittel bei den Adler Mannheim

Am Sonntag treten die Eisbären erstmals in dieser Saison beim Lieblingsrivalen in Mannheim an. In unserem Prominententipp legt sich David Wolfs Schwester fest. Mehr im Saisonblog.